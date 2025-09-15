الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

بيروت تبلغت أمراً هاماً!

2025-09-15 | 13:17
بيروت تبلغت أمراً هاماً!
بيروت تبلغت أمراً هاماً!

خاص الجديد

قالت مصادر أمنية لـ "الجديد" إن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير يتابع ملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل منذ أن كان في جهاز أمن الدولة، بتكليف مباشر من الدولة ورئيس الجمهورية.

وأوضحت المعلومات أن اللواء شقير أعاد متابعة الملف خلال فترة التفاوض على صفقة الأسيرة الروسية في العراق، حيث تم تزويد الدولة العراقية والولايات المتحدة بلوائح تضم 19 أسيراً لبنانياً وجثمانين، بينهم الكابتن عماد أمهز، ضمن محاولات لإدراجهم في صفقة تبادل.

ولفتت المصادر إلى أن لبنان لم يتمكن من استعادة أي أسير، فيما لعبت قبرص دور وسيط، وعقد وفد أمني قبرصي قبل نحو عشرة أيام لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت، أُبلغ خلالها بفشل المفاوضات، مع إبداء استعداد قبرصي لمواصلة المشاركة في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي

بيروت تبلغت أمراً هاماً!

خاص الجديد

محليات

عربي و دولي

بيروت

حزب الله

لبنان

آسرى حزب الله

جنوب لبنان

قبرص

إسرائيل

ليلاً.. إسرائيل تزعم إستهداف مقر قيادة لـ"حزب الله"
15:10

ليلاً.. إسرائيل تزعم إستهداف مقر قيادة لـ"حزب الله"

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن طائرة حربية أغارت على مقرّ قيادة لحزب الله في منطقة النبطية جنوب لبنان، معتبراً أن وجود المقر هناك يشكّل خرقاً للتفاهمات بين الجانبين.

15:10

ليلاً.. إسرائيل تزعم إستهداف مقر قيادة لـ"حزب الله"

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن طائرة حربية أغارت على مقرّ قيادة لحزب الله في منطقة النبطية جنوب لبنان، معتبراً أن وجود المقر هناك يشكّل خرقاً للتفاهمات بين الجانبين.

بـ"توقيت القمة"... نتنياهو يهاجم قطر والعزلة "لن تنجح"!
13:37

بـ"توقيت القمة"... نتنياهو يهاجم قطر والعزلة "لن تنجح"!

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، دولة قطر، متهمًا إياها بقيادة جهود عدة دول لفرض حصار على إسرائيل، بالتزامن مع انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة.

13:37

بـ"توقيت القمة"... نتنياهو يهاجم قطر والعزلة "لن تنجح"!

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، دولة قطر، متهمًا إياها بقيادة جهود عدة دول لفرض حصار على إسرائيل، بالتزامن مع انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة.

ليلاً.. إسرائيل تزعم إستهداف مقر قيادة لـ"حزب الله"
15:10
بـ"توقيت القمة"... نتنياهو يهاجم قطر والعزلة "لن تنجح"!
13:37
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: عون والشرع اتفقا على عودة النازحين وحل ملف الموقوفين وفق الأصول القضائية
12:56
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: عون والشرع اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي وتشكيل لجان مشتركة
12:56
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: لقاء جوزاف عون مع أحمد الشرع كان من أفضل اللقاءات
12:55
19 أسيراً لبنانياً.. هل بدأ التفاوض؟ (تابعوا التفاصيل ضمن المشهد السياسي بعد قليل)
12:43
