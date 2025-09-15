بيروت تبلغت أمراً هاماً!

قالت مصادر لـ "الجديد" إن للأمن العام حسن شقير يتابع ملف الأسرى اللبنانيين لدى منذ أن كان في جهاز أمن الدولة، بتكليف مباشر من الدولة ورئيس الجمهورية.

وأوضحت المعلومات أن اللواء شقير أعاد متابعة الملف خلال فترة التفاوض على صفقة الأسيرة الروسية في ، حيث تم تزويد الدولة والولايات المتحدة بلوائح تضم 19 أسيراً لبنانياً وجثمانين، بينهم الكابتن أمهز، ضمن محاولات لإدراجهم في صفقة تبادل.

ولفتت المصادر إلى أن لم يتمكن من استعادة أي أسير، فيما لعبت قبرص دور وسيط، وعقد وفد أمني قبرصي قبل نحو عشرة أيام لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين في ، أُبلغ خلالها بفشل المفاوضات، مع إبداء استعداد قبرصي لمواصلة المشاركة في المفاوضات مع الجانب .