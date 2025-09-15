بيروت تبلغت أمراً هاماً!

قالت مصادر أمنية لـ "الجديد" إن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير يتابع ملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل منذ أن كان في جهاز أمن الدولة، بتكليف مباشر من الدولة ورئيس الجمهورية.
وأوضحت المعلومات أن اللواء شقير أعاد متابعة الملف خلال فترة التفاوض على صفقة الأسيرة الروسية في العراق، حيث تم تزويد الدولة العراقية والولايات المتحدة بلوائح تضم 19 أسيراً لبنانياً وجثمانين، بينهم الكابتن عماد أمهز، ضمن محاولات لإدراجهم في صفقة تبادل.
ولفتت المصادر إلى أن لبنان لم يتمكن من استعادة أي أسير، فيما لعبت قبرص دور وسيط، وعقد وفد أمني قبرصي قبل نحو عشرة أيام لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت، أُبلغ خلالها بفشل المفاوضات، مع إبداء استعداد قبرصي لمواصلة المشاركة في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.