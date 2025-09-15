وفي مقابلة مع صحيفة "جيروسالم بوست"، قال إن الحصار يشمل في المقام الأول ضغوطًا إعلامية ممولة بمبالغ كبيرة من قطر ودول أخرى، بينها الصين. وأضاف أن بحاجة لتعزيز صناعاتها العسكرية المستقلة لضمان الاعتماد على الذات في إنتاج الأسلحة والذخائر، بما يمكنها من مواجهة هذا الحصار.

وأكد نتنياهو أن محاولات عزل إسرائيل "لن تنجح"، مشيرًا إلى أن والعديد من الدول الأخرى تقف إلى جانب تل أبيب. وأضاف أن إسرائيل تعمل على مواجهة تحديات دبلوماسية خاصة في ، كما تمكنت سابقًا من التغلب على الحصار العسكري، وستنجح أيضًا في مواجهة هذا الحصار الدبلوماسي.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من هجوم إسرائيلي على القطرية الدوحة استهدف مسؤولين من حركة ، ما دفع والإسلامية لعقد قمة طارئة لبحث الرد على هذا الهجوم.