عربي و دولي

بـ"توقيت القمة"... نتنياهو يهاجم قطر والعزلة "لن تنجح"!

2025-09-15 | 13:37
بـ"توقيت القمة"... نتنياهو يهاجم قطر والعزلة "لن تنجح"!

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، دولة قطر، متهمًا إياها بقيادة جهود عدة دول لفرض حصار على إسرائيل، بالتزامن مع انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة.

وفي مقابلة مع صحيفة "جيروسالم بوست"، قال نتنياهو إن الحصار يشمل في المقام الأول ضغوطًا إعلامية ممولة بمبالغ كبيرة من قطر ودول أخرى، بينها الصين. وأضاف أن إسرائيل بحاجة لتعزيز صناعاتها العسكرية المستقلة لضمان الاعتماد على الذات في إنتاج الأسلحة والذخائر، بما يمكنها من مواجهة هذا الحصار.

وأكد نتنياهو أن محاولات عزل إسرائيل "لن تنجح"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى تقف إلى جانب تل أبيب. وأضاف أن إسرائيل تعمل على مواجهة تحديات دبلوماسية خاصة في أوروبا الغربية، كما تمكنت سابقًا من التغلب على الحصار العسكري، وستنجح أيضًا في مواجهة هذا الحصار الدبلوماسي.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من هجوم إسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة استهدف مسؤولين من حركة حماس، ما دفع الدول العربية والإسلامية لعقد قمة طارئة لبحث الرد على هذا الهجوم.

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

نتنياهو

إسرائيل

قطر

الدوحة

قمة الدوحة

القمة العربية

Aljadeed
