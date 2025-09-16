الأخبار
عربي و دولي

تحضيرات لزيارة البابا إلى بيروت... ماذا عن التوقيت؟

2025-09-16 | 14:49
تحضيرات لزيارة البابا إلى بيروت... ماذا عن التوقيت؟
تحضيرات لزيارة البابا إلى بيروت... ماذا عن التوقيت؟

أفادت مصادر فاتيكانية لوكالة "فرانس برس" أنّ التحضيرات جارية لزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى تركيا ولبنان بين أواخر تشرين الثاني ومطلع كانون الأول/ ، لتكون أول رحلة خارجية له منذ انتخابه.

وبحسب المعلومات، سيبدأ البابا جولته من تركيا، حيث يشارك في احتفالات بطريركية القسطنطينية بعيد اعتلاء البطريرك برثلماوس الأول العرش في 29 تشرين الثاني، ثم يتوجّه إلى مدينة إزنيك لإحياء الذكرى الـ1700 لانعقاد مجمع نيقية الأول عام 325، وهو حدث مفصلي في تاريخ الكنيسة.

بعدها، ينتقل البابا إلى لبنان بدعوة من البطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث من المتوقّع أن يلتقي قيادات دينية وسياسية، في زيارة لم يُعلن برنامجها الرسمي بعد، على أن تستمر الجولة أقل من أسبوع.

وتأتي الزيارة بعدما كان من المقرّر أن يقوم بها البابا فرنسيس الراحل في أيار الماضي، فيما كانت آخر زيارة بابوية إلى لبنان عام 2012 مع البابا بنديكتوس السادس عشر.

تحضيرات لزيارة البابا إلى بيروت... ماذا عن التوقيت؟

محليات

عربي و دولي

البابا لاوون

روما

الفاتيكان

بيروت

لبنان

