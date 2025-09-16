تحضيرات لزيارة البابا إلى بيروت... ماذا عن التوقيت؟

وبحسب المعلومات، سيبدأ البابا جولته من ، حيث يشارك في احتفالات القسطنطينية بعيد اعتلاء البطريرك برثلماوس الأول العرش في 29 تشرين الثاني، ثم يتوجّه إلى مدينة إزنيك لإحياء الذكرى الـ1700 لانعقاد مجمع نيقية الأول عام 325، وهو حدث مفصلي في تاريخ الكنيسة.

بعدها، ينتقل البابا إلى بدعوة من البطريرك ، حيث من المتوقّع أن يلتقي قيادات دينية وسياسية، في زيارة لم يُعلن برنامجها الرسمي بعد، على أن تستمر الجولة أقل من أسبوع.

وتأتي الزيارة بعدما كان من المقرّر أن يقوم بها الراحل في أيار الماضي، فيما كانت آخر زيارة بابوية إلى لبنان عام 2012 مع البابا بنديكتوس السادس عشر.