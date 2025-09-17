"مسار انتقال مؤقت" للخروج من غزة.. الجيش الإسرائيلي يزعم

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "الضربة التي استهدفت مسؤولي حماس في قطر الأسبوع الماضي بالـ"مبررة" نظرًا لعلاقات الدولة الخليجية مع الحركة". زاعمًا خلال مؤتمر صحفي في القدس ان "قطر مرتبطة بحماس، وتؤويها، وتمولها. لديها أدوات ضغط قوية (يمكنها استخدامها)، لكنها اختارت عدم استخدامها، لذا كان تحركنا مبررًا تمامًا".