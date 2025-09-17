"مسار انتقال مؤقت" للخروج من غزة.. الجيش الإسرائيلي يزعم

يجري وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم مباحثات هاتفية مع نظيرهم الإيراني للبحث في ملف طهران النووي، مع قرب انقضاء المهلة التي حددتها الأطراف الأوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، وفق ما نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن مصدر دبلوماسي فرنسي .
إعتبر المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك أن "المصالحة تبدأ بخطوة واحدة.
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "الضربة التي استهدفت مسؤولي حماس في قطر الأسبوع الماضي بالـ"مبررة" نظرًا لعلاقات الدولة الخليجية مع الحركة". زاعمًا خلال مؤتمر صحفي في القدس ان "قطر مرتبطة بحماس، وتؤويها، وتمولها. لديها أدوات ضغط قوية (يمكنها استخدامها)، لكنها اختارت عدم استخدامها، لذا كان تحركنا مبررًا تمامًا".