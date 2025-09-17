الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

اجتماع أمني سوري ـ إسرائيلي في أذربيجان غدًا!

2025-09-17 | 01:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اجتماع أمني سوري ـ إسرائيلي في أذربيجان غدًا!
اجتماع أمني سوري ـ إسرائيلي في أذربيجان غدًا!

أفادت "سكاي نيوز" بأن اجتماعا أمنيا بين سوريا وإسرائيل من المقرر أن يعقد في باكو، عاصمة أذربيجان، يوم غد الخميس.

في غضون ذلك، كشف موقع "أكسيوس" أن إسرائيل قدمت مقترحا لسوريا بشأن اتفاقية أمنية جديدة.

وأوضح أن "مقترح الاتفاقية الأمنية يتضمن خريطة من دمشق إلى الجنوب الغربي حتى الحدود مع إسرائيل".

كما نقل عن مصدرين مطلعين، أن المقترح الإسرائيلي المقدم لسوريا يستند إلى اتفاقية السلام التي أبرمتها إسرائيل مع مصر عام 1979، حيث قسمت هذه الاتفاقية شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مناطق - أ، ب، ج - وحددت ترتيبات أمنية مختلفة ومستويات متفاوتة من نزع السلاح بناء على بعدها عن الحدود الإسرائيلية.

وأشار المصدر إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، يعتزم ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مناقشة المقترح اليوم في لندن، إلى جانب المبعوث الأميركي توم باراك، الذي يتوسط بين البلدين، في اجتماع ثلاثي هو الثالث من نوعه.

ونقل الموقع عن مصدر إسرائيلي مطلع، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبدى اهتمامه بترتيب لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية أيلول، لكن احتمالية حدوث ذلك ضئيلة في هذه المرحلة، وفقا للمسؤول.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، في وقت سابق، أمس، عن مصادر مطلعة أن سوريا تسرّع المحادثات مع إسرائيل، تحت ضغط أميركي، للتوصل إلى اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى استعادة الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في الآونة الأخيرة، لكنه لن يرقى إلى مستوى معاهدة سلام شاملة.

وقالت 4 مصادر لـ"رويترز"، إن واشنطن تضغط من أجل إحراز تقدم كافٍ بحلول الوقت الذي يجتمع فيه زعماء العالم في نيويورك في نهاية الشهر.

وأضافت المصادر، أن التوصل إلى اتفاق متواضع سيكون إنجازا، مشيرة إلى موقف إسرائيل المتشدد في المحادثات التي استمرت شهورا، وموقف سوريا الضعيف بعد أعمال العنف الطائفية في الجنوب، والتي أثارت دعوات لتقسيم البلاد.

وأوضحت المصادر، أن المقترح السوري يهدف إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي استولت عليها في الأشهر القليلة الماضية، وإعادة المنطقة العازلة المتفق عليها في هدنة عام 1974 كما كانت منزوعة السلاح، ووقف ما تقوم به إسرائيل من غارات جوية وتوغلات برية في سوريا.

وذكرت المصادر، أن المحادثات لم تتناول وضع هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
مقالات ذات صلة
اجتماع أمني سوري ـ إسرائيلي في أذربيجان غدًا!

عربي و دولي

سوريا

اسرائيل

احمد الشرع

نتنياهو

اسعد الشيباني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"مسار انتقال مؤقت" للخروج من غزة.. الجيش الإسرائيلي يزعم
وفد سوري الى بيروت.. ماذا طلب عون من الشرع؟ (الديار)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

عراقجي يجري مباحثات مع نظرائه الأوروبيين بشأن الملف النووي
05:09

عراقجي يجري مباحثات مع نظرائه الأوروبيين بشأن الملف النووي

يجري وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم مباحثات هاتفية مع نظيرهم الإيراني للبحث في ملف طهران النووي، مع قرب انقضاء المهلة التي حددتها الأطراف الأوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، وفق ما نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن مصدر دبلوماسي فرنسي .

05:09

عراقجي يجري مباحثات مع نظرائه الأوروبيين بشأن الملف النووي

يجري وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم مباحثات هاتفية مع نظيرهم الإيراني للبحث في ملف طهران النووي، مع قرب انقضاء المهلة التي حددتها الأطراف الأوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، وفق ما نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن مصدر دبلوماسي فرنسي .

براك: المصالحة تبدأ بخطوة!
04:55

براك: المصالحة تبدأ بخطوة!

إعتبر المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك أن "المصالحة تبدأ بخطوة واحدة.

04:55

براك: المصالحة تبدأ بخطوة!

إعتبر المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك أن "المصالحة تبدأ بخطوة واحدة.

بعد ضربة قطر.. نتنياهو يبرر (شاهد الفيديو)
04:46

بعد ضربة قطر.. نتنياهو يبرر (شاهد الفيديو)

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "الضربة التي استهدفت مسؤولي حماس في قطر الأسبوع الماضي بالـ"مبررة" نظرًا لعلاقات الدولة الخليجية مع الحركة". زاعمًا خلال مؤتمر صحفي في القدس ان "قطر مرتبطة بحماس، وتؤويها، وتمولها. لديها أدوات ضغط قوية (يمكنها استخدامها)، لكنها اختارت عدم استخدامها، لذا كان تحركنا مبررًا تمامًا".

04:46

بعد ضربة قطر.. نتنياهو يبرر (شاهد الفيديو)

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "الضربة التي استهدفت مسؤولي حماس في قطر الأسبوع الماضي بالـ"مبررة" نظرًا لعلاقات الدولة الخليجية مع الحركة". زاعمًا خلال مؤتمر صحفي في القدس ان "قطر مرتبطة بحماس، وتؤويها، وتمولها. لديها أدوات ضغط قوية (يمكنها استخدامها)، لكنها اختارت عدم استخدامها، لذا كان تحركنا مبررًا تمامًا".

يحدث الآن

اخترنا لك
عراقجي يجري مباحثات مع نظرائه الأوروبيين بشأن الملف النووي
05:09
براك: المصالحة تبدأ بخطوة!
04:55
بعد ضربة قطر.. نتنياهو يبرر (شاهد الفيديو)
04:46
130 عائلة سورية تعود طوعيًا
02:04
"مسار انتقال مؤقت" للخروج من غزة.. الجيش الإسرائيلي يزعم
01:37
وفد سوري الى بيروت.. ماذا طلب عون من الشرع؟ (الديار)
01:08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025