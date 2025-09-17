بعد ضربة قطر.. نتنياهو يبرر (شاهد الفيديو)

View this post on Instagram
يجري وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم مباحثات هاتفية مع نظيرهم الإيراني للبحث في ملف طهران النووي، مع قرب انقضاء المهلة التي حددتها الأطراف الأوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، وفق ما نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن مصدر دبلوماسي فرنسي .
إعتبر المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك أن "المصالحة تبدأ بخطوة واحدة.
تتواصل رحلات العودة الطوعية من مخيمات بلدة عرسال في البقاع الشمالي باتجاه القلمون الغربي الى قرى قارا الحراجير ، فليطة، ويبرود، عبر طريق الزمراني الذي يربط الجراجير بوادي حميد في عرسال بالجراجير .