بعد ضربة قطر.. نتنياهو يبرر (شاهد الفيديو)

وصف : "الضربة التي استهدفت مسؤولي في قطر الأسبوع الماضي بالـ"مبررة" نظرًا لعلاقات مع الحركة". زاعمًا خلال في ان "قطر مرتبطة بحماس، وتؤويها، وتمولها. لديها أدوات ضغط قوية (يمكنها استخدامها)، لكنها اختارت عدم استخدامها، لذا كان تحركنا مبررًا تمامًا".