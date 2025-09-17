الأخبار
عربي و دولي

براك: المصالحة تبدأ بخطوة!

2025-09-17 | 04:55
براك: المصالحة تبدأ بخطوة!
براك: المصالحة تبدأ بخطوة!

إعتبر المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك أن "المصالحة تبدأ بخطوة واحدة.

مؤكدًا في تغريدة على منصة "أكس" ان "في السويداء، لا ترسم هذه الخريطة مسارًا للتعافي فحسب، بل مسارًا يمكن للأجيال القادمة من السوريين أن تسلكه وهم يبنون وطنًا يتمتع بالمساواة في الحقوق والواجبات للجميع".
 
