عن قواعد الاشتباك.. تسجيل صوتي لنصرالله يُعرض للمرة الأولى

عن قواعد الاشتباك.. تسجيل صوتي لنصرالله يعرض للمرة الأولى
للمتابعة والتفاصيل: https://t.co/OT82y3cjEE pic.twitter.com/mOCEjsuVfV
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) September 19, 2025)
عن قواعد الاشتباك.. تسجيل صوتي لنصرالله يعرض للمرة الأولى
للمتابعة والتفاصيل: https://t.co/OT82y3cjEE pic.twitter.com/mOCEjsuVfV
أعلن مطار العاصمة الألمانية برلين- براندنبورغ صباح السبت أن شركة خدمات أنظمة تسجيل الركاب تعرضت لهجوم إلكتروني، مساء الجمعة، ما دفع المطار لاحقا إلى قطع الاتصال عن الأنظمة المتضررة وأدى إلى تأخير الرحلات.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن "وزارة الأمن الداخلي الأميركية ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين".
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وبحث معه في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.