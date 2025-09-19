الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

عن قواعد الاشتباك.. تسجيل صوتي لنصرالله يُعرض للمرة الأولى

2025-09-19 | 15:02
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عن قواعد الاشتباك.. تسجيل صوتي لنصرالله يُعرض للمرة الأولى
عن قواعد الاشتباك.. تسجيل صوتي لنصرالله يُعرض للمرة الأولى

انتشر عبر مواقع التواصل تسجيلٌ صوتي للأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال اجتماعٍ عسكري مع القائد الشهيد إبراهيم عقيل. التسجيل عُرض للمرة الأولى ضمن برنامج "بانوراما اليوم" على قناة المنار، ما أثار تفاعلاً واسعاً.

تشاهدون الفيديو (التسجيل الصوتي) مرفقاً:

مقالات ذات صلة
عن قواعد الاشتباك.. تسجيل صوتي لنصرالله يُعرض للمرة الأولى

محليات

عربي و دولي

حسن نصرالله

نصرالله

ابراهيم عقيل

حزب الله

لبنان

إسرائيل

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لحظة اصطدام طائرة مسيرة يمنية بأحد فنادق إيلات (فيديو)
نتنياهو: نوجه لحماس ضربات قوية ولن نتوقف ولن ننهي هذه الحرب حتى نحقق كل أهدافنا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"تضرر أنظمة وتوقف رحلات".. أوروبا تتعرض لهجوم إلكتروني
03:08

"تضرر أنظمة وتوقف رحلات".. أوروبا تتعرض لهجوم إلكتروني

أعلن مطار العاصمة الألمانية برلين- براندنبورغ صباح السبت أن شركة خدمات أنظمة تسجيل الركاب تعرضت لهجوم إلكتروني، مساء الجمعة، ما دفع المطار لاحقا إلى قطع الاتصال عن الأنظمة المتضررة وأدى إلى تأخير الرحلات.

03:08

"تضرر أنظمة وتوقف رحلات".. أوروبا تتعرض لهجوم إلكتروني

أعلن مطار العاصمة الألمانية برلين- براندنبورغ صباح السبت أن شركة خدمات أنظمة تسجيل الركاب تعرضت لهجوم إلكتروني، مساء الجمعة، ما دفع المطار لاحقا إلى قطع الاتصال عن الأنظمة المتضررة وأدى إلى تأخير الرحلات.

أميركا ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين
01:31

أميركا ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن "وزارة الأمن الداخلي الأميركية ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين".

01:31

أميركا ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن "وزارة الأمن الداخلي الأميركية ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين".

لقاء في بعبدا مع وصول يزيد بن فرحان
15:18

لقاء في بعبدا مع وصول يزيد بن فرحان

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وبحث معه في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

15:18

لقاء في بعبدا مع وصول يزيد بن فرحان

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وبحث معه في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

يحدث الآن

اخترنا لك
"تضرر أنظمة وتوقف رحلات".. أوروبا تتعرض لهجوم إلكتروني
03:08
أميركا ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين
01:31
لقاء في بعبدا مع وصول يزيد بن فرحان
15:18
معلومات الجديد: اللجنة الخماسية عقدت لقاءً وداعياً في السفارة الأميركية للسفيرة جونسون بغياب السفير السعودي
14:34
معلومات الجديد: السفيرة الأميركية ليزا جونسون تغادر لبنان نهاية الأسبوع المقبل على أن يتسلّم السفير الجديد مهامه
14:34
مصادر دبلوماسية عربية تعليقا على كلمة قاسم لـ الجديد: الملفت بالخطاب هو التأكيد على الدور السعودي الإيجابي وهذا ما تلقفته دوائر عربية بإيجابية ستظهر في الأيام المقبلة
13:46
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025