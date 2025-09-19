لحظة اصطدام طائرة مسيرة يمنية بأحد فنادق إيلات (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن مقتل قيادي "داعش" في سوريا عبد الرحمن الحلبي، بالتنسيق مع التحالف الدولي
عبر عدد من المحتجين المؤيدين للقضية الفلسطينية عن غضبهم امام ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مورغان أورتاغوس، وذلك عقب استخدام واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن في نيويورك.