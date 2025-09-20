الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

"تضرر أنظمة وتوقف رحلات".. أوروبا تتعرض لهجوم إلكتروني

2025-09-20 | 03:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;تضرر أنظمة وتوقف رحلات&quot;.. أوروبا تتعرض لهجوم إلكتروني
"تضرر أنظمة وتوقف رحلات".. أوروبا تتعرض لهجوم إلكتروني

أعلن مطار العاصمة الألمانية برلين- براندنبورغ صباح السبت أن شركة خدمات أنظمة تسجيل الركاب تعرضت لهجوم إلكتروني، مساء الجمعة، ما دفع المطار لاحقا إلى قطع الاتصال عن الأنظمة المتضررة وأدى إلى تأخير الرحلات.

وأوضح المطار أن من المتوقع نتيجة لذلك أن يواجه الركاب فترات انتظار أطول عند تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، إضافة إلى تأجيل بعض الرحلات.

وجاء في بيان للمطار: "الهجوم لم يستهدف المطار مباشرة، وإنما أصابه بشكل غير مباشر".

ويُستخدم النظام المتضرر في مطارات عدة على مستوى أوروبا.

وإلى جانب برلين، تضررت من الهجوم الإلكتروني مطارات أوروبية أخرى، بينها مطار العاصمة البلجيكية، بروكسل.

وحذّر مطار بروكسل عبر موقعه الإلكتروني من تداعيات كبيرة على عمليات الطيران نتيجة للهجوم، مضيفا أن عدة مطارات أوروبية تضررت أيضا.

وأعلن مطار هيثرو في لندن عن احتمال حدوث تأخيرات، لكنه وصف الأمر بأنه "مشكلة تقنية". ولم يتضح بعد حجم الضرر في مطارات أخرى.

مقالات ذات صلة
"تضرر أنظمة وتوقف رحلات".. أوروبا تتعرض لهجوم إلكتروني

عربي و دولي

هجوم سيبراني

أوروبا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
900 رطل من المتفجرات تطيح ببرج تبريد نووي في ثوانٍ! (فيديو)
أميركا ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بصاروخ موجه.. لحظة استهداف قارب تهريب مخدرات (فيديو)
Play
08:21

بصاروخ موجه.. لحظة استهداف قارب تهريب مخدرات (فيديو)

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال"، مقطع فيديو - بمثابة رسالة عن إعلان ضربة عسكرية ضد مهربي المخدرات، يُظهر سفينة تنفجر بالنيران بعد إصابتها بصاروخ.

08:21

بصاروخ موجه.. لحظة استهداف قارب تهريب مخدرات (فيديو)

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال"، مقطع فيديو - بمثابة رسالة عن إعلان ضربة عسكرية ضد مهربي المخدرات، يُظهر سفينة تنفجر بالنيران بعد إصابتها بصاروخ.

لإثبات أن زوجته امرأة.. ماكرون يعتزم تقديم "أدلة علمية"!
07:57

لإثبات أن زوجته امرأة.. ماكرون يعتزم تقديم "أدلة علمية"!

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت تقديم أدلة فوتوغرافية وعلمية إلى محكمة أمريكية لإثبات أن بريجيت امرأة.

07:57

لإثبات أن زوجته امرأة.. ماكرون يعتزم تقديم "أدلة علمية"!

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت تقديم أدلة فوتوغرافية وعلمية إلى محكمة أمريكية لإثبات أن بريجيت امرأة.

يحدث الآن

اخترنا لك
بصاروخ موجه.. لحظة استهداف قارب تهريب مخدرات (فيديو)
08:21
لإثبات أن زوجته امرأة.. ماكرون يعتزم تقديم "أدلة علمية"!
07:57
الرئيس الإيراني: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
07:36
رسالة لإسرائيل.. صورة وداعية!
06:58
في سوريا.. توغل اسرائيلي وتفتيش للمارة!
06:48
"كنز القدس".. بين نتنياهو وأردوغان!
06:34
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025