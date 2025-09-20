أميركا ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين

ونقلت " تايمز" عن مساعدة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية ، قوله إن "الظروف في سوريا لم تعد تمنع مواطنيها من العودة".

هذا، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنن "سيكون أمام السوريين الحاصلين على الحماية 60 يوما للمغادرة طوعا أو الترحيل".