الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

أميركا ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين

2025-09-20 | 01:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أميركا ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين
أميركا ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن "وزارة الأمن الداخلي الأميركية ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين".

 

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مساعدة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، قوله إن "الظروف في سوريا  لم تعد تمنع مواطنيها من العودة".

هذا، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنن "سيكون أمام السوريين الحاصلين على الحماية 60 يوما للمغادرة طوعا أو الترحيل".

مقالات ذات صلة
أميركا ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين

عربي و دولي

سوريا

الولايات المتحدة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"تضرر أنظمة وتوقف رحلات".. أوروبا تتعرض لهجوم إلكتروني
لقاء في بعبدا مع وصول يزيد بن فرحان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بصاروخ موجه.. لحظة استهداف قارب تهريب مخدرات (فيديو)
Play
08:21

بصاروخ موجه.. لحظة استهداف قارب تهريب مخدرات (فيديو)

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال"، مقطع فيديو - بمثابة رسالة عن إعلان ضربة عسكرية ضد مهربي المخدرات، يُظهر سفينة تنفجر بالنيران بعد إصابتها بصاروخ.

08:21

بصاروخ موجه.. لحظة استهداف قارب تهريب مخدرات (فيديو)

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال"، مقطع فيديو - بمثابة رسالة عن إعلان ضربة عسكرية ضد مهربي المخدرات، يُظهر سفينة تنفجر بالنيران بعد إصابتها بصاروخ.

لإثبات أن زوجته امرأة.. ماكرون يعتزم تقديم "أدلة علمية"!
07:57

لإثبات أن زوجته امرأة.. ماكرون يعتزم تقديم "أدلة علمية"!

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت تقديم أدلة فوتوغرافية وعلمية إلى محكمة أمريكية لإثبات أن بريجيت امرأة.

07:57

لإثبات أن زوجته امرأة.. ماكرون يعتزم تقديم "أدلة علمية"!

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت تقديم أدلة فوتوغرافية وعلمية إلى محكمة أمريكية لإثبات أن بريجيت امرأة.

يحدث الآن

اخترنا لك
بصاروخ موجه.. لحظة استهداف قارب تهريب مخدرات (فيديو)
08:21
لإثبات أن زوجته امرأة.. ماكرون يعتزم تقديم "أدلة علمية"!
07:57
الرئيس الإيراني: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
07:36
رسالة لإسرائيل.. صورة وداعية!
06:58
في سوريا.. توغل اسرائيلي وتفتيش للمارة!
06:48
"كنز القدس".. بين نتنياهو وأردوغان!
06:34
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025