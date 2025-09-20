أميركا ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مساعدة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، قوله إن "الظروف في سوريا لم تعد تمنع مواطنيها من العودة".
هذا، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنن "سيكون أمام السوريين الحاصلين على الحماية 60 يوما للمغادرة طوعا أو الترحيل".
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال"، مقطع فيديو - بمثابة رسالة عن إعلان ضربة عسكرية ضد مهربي المخدرات، يُظهر سفينة تنفجر بالنيران بعد إصابتها بصاروخ.
يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت تقديم أدلة فوتوغرافية وعلمية إلى محكمة أمريكية لإثبات أن بريجيت امرأة.