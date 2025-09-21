الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

الموساد تسلّل إلى معقل نصرالله.. معطيات تتظهر لعملية الاغتيال

2025-09-21 | 03:06
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الموساد تسلّل إلى معقل نصرالله.. معطيات تتظهر لعملية الاغتيال
الموساد تسلّل إلى معقل نصرالله.. معطيات تتظهر لعملية الاغتيال

مع اقتراب الذكرى الأولى لاغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في 27 أيلول 2024، تتسابق وسائل الإعلام العبرية على نشر مزيد من التفاصيل حول العملية التي وصفت بأنها "الأكثر تعقيداً" في تاريخ المواجهة مع الحزب.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت أنّ عملاء "الموساد" تسلّلوا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وزرعوا أجهزة متطورة داخل المخبأ السري لنصرالله، رغم الحراسة المشددة.

وتسلّل الأشخاص في الأزقة الضيقة، التصقوا بالجدران، وأملوا أن يكون مشغّلهم قد نسّق مع الجيش الإسرائيلي لئلّا يقصف سلاح الجو المسار الذي يسلكونه. وفق "يديعوت أحرونوت". 

 

وأوضحت أنّ هذه الأجهزة صُمّمت خصيصاً لضمان إصابة دقيقة خلال الغارات، إذ شاركت عشر طائرات إسرائيلية في قصف الموقع بـ83 قنبلة موجّهة من طراز BLU-109. 

التقرير أشار إلى أنّ المقر المستهدف كان يضمّ غرفة قيادة سرية كان من المفترض أن يلتقي فيها نصرالله مسؤولين من "الحرس الثوري" و"حزب الله"، لافتاً إلى أنّ العملية جاءت بعد سلسلة خدع وعمليات تمهيدية بينها تفجير أجهزة "البيجر" وتدمير مخازن أسلحة دقيقة.

 

ورغم الضربة التي اعتبرتها إسرائيل "مفصلية"، رجّحت التقديرات الاستخبارية لـ "الصحيفة الإسرائيلية"، أن الأمين العام الحالي للحزب الشيخ نعيم قاسم قادر على قيادة التنظيم، فيما يبقى "حزب الله" محتفظاً بترسانة صواريخ ومسيّرات شمال الليطاني

مقالات ذات صلة
الموساد تسلّل إلى معقل نصرالله.. معطيات تتظهر لعملية الاغتيال

محليات

عربي و دولي

حسن نصرالله

إسرائيل

حزب الله

لبنان

الموساد

الجيش الإسرائيلي

الضاحية الجنوبية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان يلتقي كتلة الإعتدال الوطني بعد قليل في مقر السفير السعودي وبحضوره في اليرزة
ما وراء رفع وتيرة التصعيد الإسرائيلي؟ (الأنباء)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان التقى النائبين عبد الرحمن البزري وحسن مراد صباحاً في اليرزة
03:33
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان يلتقي كتلة الإعتدال الوطني بعد قليل في مقر السفير السعودي وبحضوره في اليرزة
03:25
ما وراء رفع وتيرة التصعيد الإسرائيلي؟ (الأنباء)
01:56
الرياض تُبدي اهتماماً... لكن هذا الأمر أولاً! (الأنباء الإلكترونية)
01:44
رفضت الإرتباط به فقتلها!
11:39
عن التطبيع مع إسرائيل و "الفخ المدبر".. تصريح جديد للشرع
11:26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025