ما وراء رفع وتيرة التصعيد الإسرائيلي؟ (الأنباء)

ذكرت مصادر نيابية لصحيفة "الأنباء" أن التصعيد في يهدف إلى زيادة الضغط على المساعي الإقليمية والدولية، سواء عبر الحركة الديبلوماسية الداعمة لموقف المتمسكة ببسط سيادتها على كامل الأراضي، أو من خلال اجتماع على وقف إطلاق النار بحضور الموفدة الأميركية ، الذي ركّز على ضرورة تحريك الجمود في ملف الانسحاب الإسرائيلي من المواقع المحتلة على الحدود، والتي ما زالت تشكّل عائقاً أمام استكمال انتشاره حتى .

وأوضحت المصادر أن هذا ما أكدته قوات "اليونيفيل" في بيانها، مشيرةً إلى أن الجيش انتشر في جميع مناطق جنوب باستثناء خمسة مواقع ما زالت تحت ، الأمر الذي يعرقل التنفيذ الكامل للاتفاق.

وأضافت أن الجيش اللبناني يواصل خطته تدريجياً بعيداً عن الضجيج الإعلامي، لافتةً إلى أن المداهمة التي نفذها مؤخراً في مخيم بالعاصمة، وهي الأولى داخل مخيم فلسطيني، تعكس تقدماً في خطة سحب السلاح الفلسطيني ومكافحة أوكار الإرهاب والتهريب.