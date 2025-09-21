الشرع: واجهنا داعش وطردنا الميليشيات الإيرانية وحزب الله

وأضاف في مقابلة مع "سي بي إس" نشرت الشبكة مقتطفات منها أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا قرار تاريخي وشجاع من الرئيس ترامب ويجب على دول العالم ألا تتباطأ في رفع العقوبات عن بلادنا
وتابع أرغب بلقاء ترامب مجدداً لأنه يجب علينا إعادة العلاقات بشكل جيد ومباشر
وأضاف أن إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا أخرج الميليشيات الإيرانية وحزب الله من المنطقة.
وثّق مقطع فيديو لحظة استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك، حيث قوبل بتصفيق حار وهتافات ترحيبية وجاء هذا الاستقبال على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.#أخبار_الجديد
نشر المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": هاجم الجيش في وقت سابق اليوم في منطقة بنت جبيل وقضى على أحد عناصر حزب الله والذي عمل في منطقة مدنية وخلافًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".