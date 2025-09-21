الأخبار
الشرع: واجهنا داعش وطردنا الميليشيات الإيرانية وحزب الله

2025-09-21 | 16:16
الشرع: واجهنا داعش وطردنا الميليشيات الإيرانية وحزب الله
الشرع: واجهنا داعش وطردنا الميليشيات الإيرانية وحزب الله

بعد أن غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها الثمانين، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أنه يأمل بلقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف  في مقابلة مع "سي بي إس" نشرت الشبكة مقتطفات منها أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا قرار تاريخي وشجاع من الرئيس ترامب ويجب على دول العالم ألا تتباطأ في رفع العقوبات عن بلادنا

وتابع أرغب بلقاء ترامب مجدداً لأنه يجب علينا إعادة العلاقات بشكل جيد ومباشر

وأضاف أن إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا أخرج الميليشيات الإيرانية وحزب الله من المنطقة.

 

اسرائيل تعلن عن نظامها الجوي الجديد (فيديو)
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان التقى النائبين عبد الرحمن البزري وحسن مراد صباحاً في اليرزة

في نيويورك.. هكذا استقبلوا الرئيس السوري أحمد الشرع (شاهد الفيديو)
02:39

في نيويورك.. هكذا استقبلوا الرئيس السوري أحمد الشرع (شاهد الفيديو)


وثّق مقطع فيديو لحظة استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك، حيث قوبل بتصفيق حار وهتافات ترحيبية وجاء هذا الاستقبال على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.#أخبار_الجديد

عن مجزرة بنت جبيل.. جيش العدو يدّعي: نأسف ونُحقق في الحادث!
13:45

عن مجزرة بنت جبيل.. جيش العدو يدّعي: نأسف ونُحقق في الحادث!

نشر المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": هاجم الجيش في وقت سابق اليوم في منطقة بنت جبيل وقضى على أحد عناصر حزب الله والذي عمل في منطقة مدنية وخلافًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

في نيويورك.. هكذا استقبلوا الرئيس السوري أحمد الشرع (شاهد الفيديو)
02:39
المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي يقر بقتل عدد من المدنيين جراء غارة بنت جبيل
14:19
عن مجزرة بنت جبيل.. جيش العدو يدّعي: نأسف ونُحقق في الحادث!
13:45
كندا وأستراليا وبريطانيا.. اعترفت بدولة فلسطين
10:37
إعترافات دولية جديدة بفلسطين
09:56
نتنياهو: الحرب مع "حزب الله" فتحت فرصة للسلام مع لبنان وسوريا
09:45
