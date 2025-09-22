برّاك: حزب الله يعيد بناء قوته ولبنان عاجز عن المواجهة

وأضاف خلال مقابلة مع "سكاي نيوز العربية": "حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية". مطالبًا الحكومة اللبنانية أن "تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاح حزب الله". وأردف: "كل ما يفعله لبنان هو الكلام ولم يحدث أي عمل فعلي". وتابع براك: "اللبنانيون يظنون أن حزب الله لا يعيد بناء قوته لكنه يعيدها". كاشفًا ان "خلال هذه الفترة تدفق إلى الحزب ما يصل إلى 60 مليون دولار شهرياً من مكان ما".
مؤكدًا انهم "لن يتدخلوا لمواجهة الحزب سواء من خلال قواتنا أو من خلال القيادة المركزية الأميركية".
وختم براك قائلًا: "الجيش اللبناني منظمة جيدة ولكنه ليس مجهزا بشكل جيد".
أظهر مقطع فيديو العلم الفلسطيني يُرفع على مبنى البعثة الفلسطينية في العاصمة البريطانيا لندن، وتغيير اسمها إلى "سفارة دولة فلسطين". وذلك عقب يوم واحد بإعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية
وثّق مقطع فيديو لحظة استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك، حيث قوبل بتصفيق حار وهتافات ترحيبية وجاء هذا الاستقبال على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.#أخبار_الجديد
بعد أن غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها الثمانين، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أنه يأمل بلقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب.