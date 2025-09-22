برّاك: حزب الله يعيد بناء قوته ولبنان عاجز عن المواجهة

وأضاف خلال مقابلة مع " ": " يعيد بناء قوته وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية". مطالبًا أن "تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاح حزب ". وأردف: "كل ما يفعله هو الكلام ولم يحدث أي عمل فعلي". وتابع براك: "اللبنانيون يظنون أن حزب الله لا يعيد بناء قوته لكنه يعيدها". كاشفًا ان "خلال هذه الفترة تدفق إلى الحزب ما يصل إلى 60 مليون شهرياً من مكان ما".

مؤكدًا انهم "لن يتدخلوا لمواجهة الحزب سواء من خلال قواتنا أو من خلال القيادة المركزية الأميركية".

وختم براك قائلًا: " منظمة جيدة ولكنه ليس مجهزا بشكل جيد".