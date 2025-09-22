في نيويورك.. هكذا استقبلوا الرئيس السوري أحمد الشرع (شاهد الفيديو)

نشر المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": هاجم الجيش في وقت سابق اليوم في منطقة بنت جبيل وقضى على أحد عناصر حزب الله والذي عمل في منطقة مدنية وخلافًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".