4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

أمير قطر: واقفون إلى جانب لبنان شعبًا وجيشًا

2025-09-24 | 01:05
أمير قطر: واقفون إلى جانب لبنان شعبًا وجيشًا
أمير قطر: واقفون إلى جانب لبنان شعبًا وجيشًا

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "شهد لبنان الشقيق تطورات إيجابية تمثّلت في انتخاب الرئيس العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية وتعيين دولة الدكتور نواف سلام رئيسًا للحكومة،

ممّا يشكّل خطوة هامة نحو استقرار الأوضاع في البلاد".

وأضاف خلال كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تواصل دولة قطر الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته ودعم الجيش اللبناني، ونؤكد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 وانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي احتلّتها خلال الحرب الأخيرة، ووقف تدخلها في شؤون لبنان الداخلية".
أمير قطر: واقفون إلى جانب لبنان شعبًا وجيشًا

محليات

عربي و دولي

لبنان

قطر

امير قطر

الرئيس عون.

Aljadeed
آخرهم الشرع.. ميلوني تحير العالم "بنظراتها"! (صور)
06:49

آخرهم الشرع.. ميلوني تحير العالم "بنظراتها"! (صور)

نشرت رئاسة الحكومة الإيطالية صورة من اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني بالرئيس السوري أحمد الشرع، إلا ان بعض وسائل الإعلام والتعليقات ركزت على "نظرات" ميلوني التي بدت وكأنها معجبة خلال حديثها مع الشرع، فيما اعتبر آخرون أن هذه “النظرات” هي مجرد سمة شخصية لدى ميلوني في لقاءاتها مع القادة والرؤساء، ولا يمكن تحميلها أبعاداً سياسية، سيما انها ليست المرة الأولى، حيث سبق ان تكرر ذلك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وكذلك مع الملياردير العالمي إيلون ماسك.

06:49

آخرهم الشرع.. ميلوني تحير العالم "بنظراتها"! (صور)

نشرت رئاسة الحكومة الإيطالية صورة من اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني بالرئيس السوري أحمد الشرع، إلا ان بعض وسائل الإعلام والتعليقات ركزت على "نظرات" ميلوني التي بدت وكأنها معجبة خلال حديثها مع الشرع، فيما اعتبر آخرون أن هذه “النظرات” هي مجرد سمة شخصية لدى ميلوني في لقاءاتها مع القادة والرؤساء، ولا يمكن تحميلها أبعاداً سياسية، سيما انها ليست المرة الأولى، حيث سبق ان تكرر ذلك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وكذلك مع الملياردير العالمي إيلون ماسك.

مجلس الأعمال السعودي - اللبناني يعقد اجتماعه الأول
06:39

مجلس الأعمال السعودي - اللبناني يعقد اجتماعه الأول

عقد مجلس الأعمال السعودي اللبناني اجتماعه الأول، وتم انتخاب عبدالله الحبيب رئيساً، وعلي العسيري ومطلق المريشد نائبين للرئيس، وذلك في فعاليات الدورة الجديدة للمجلس (1447-1451).

06:39

مجلس الأعمال السعودي - اللبناني يعقد اجتماعه الأول

عقد مجلس الأعمال السعودي اللبناني اجتماعه الأول، وتم انتخاب عبدالله الحبيب رئيساً، وعلي العسيري ومطلق المريشد نائبين للرئيس، وذلك في فعاليات الدورة الجديدة للمجلس (1447-1451).

روسيا ترد على إهانة ترامب.. "دُب وليس نمراً"!
06:18

روسيا ترد على إهانة ترامب.. "دُب وليس نمراً"!

رد الكرملين، على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف فيها روسيا بأنها "نمر من ورق"، مؤكداً أن "موسكو دولة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها، وأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق أهدافها".

06:18

روسيا ترد على إهانة ترامب.. "دُب وليس نمراً"!

رد الكرملين، على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف فيها روسيا بأنها "نمر من ورق"، مؤكداً أن "موسكو دولة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها، وأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق أهدافها".

آخرهم الشرع.. ميلوني تحير العالم "بنظراتها"! (صور)
06:49
مجلس الأعمال السعودي - اللبناني يعقد اجتماعه الأول
06:39
روسيا ترد على إهانة ترامب.. "دُب وليس نمراً"!
06:18
ماكرون عالق في الشارع.. والسبب ترامب (شاهد الفيديو)
06:08
وكالة الأنباء السورية: العثور على سجن تحت الأرض بريف حمص كان يستخدم لخطف المدنيين
06:08
عون: انا الرئيس المسيحي الوحيد (شاهد الفيديو)
05:34
