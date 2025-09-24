جاء ذلك بعد أن سقطت مسيرة أطلقت من اليمن في إيلات، ما أسفر عن إصابة 22 شخصًا، اثنان منهم بحالة خطرة، وفق الإسعاف . وأقرّ الجيش الإسرائيلي بسقوط المسيرة، فيما فشلت صاروخان اعتراضيان من الحديدية في اعتراضها.

وأفادت القناة 13 أنّ سلاح الجو سيحقق في سبب تأخر رصد المسيرة والفشل في اعتراضها.