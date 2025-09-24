جاء ذلك بعد أن سقطت مسيرة أطلقت من اليمن في إيلات، ما أسفر عن إصابة 22 شخصًا، اثنان منهم بحالة خطرة، وفق الإسعاف الإسرائيلي. وأقرّ الجيش الإسرائيلي بسقوط المسيرة، فيما فشلت صاروخان اعتراضيان من القبة الحديدية في اعتراضها.
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية أنّ سلاح الجو سيحقق في سبب تأخر رصد المسيرة والفشل في اعتراضها.
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
قالت "وكالة الأنباء السورية": التقى رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس الأميركي على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في حضور عقيلته ميلانيا ترامب".
نشرت وزارة الأمن الإيرانية صورًا ووثائق سرية للمنشآت النووية الإسرائيلية، بما في ذلك صور عن مكان إقامة وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وتتضمن معلومات عن مشاريع التسلح والنووي، ومسؤولين وعلماء أميركيين وأوروبيين، وفق وكالة "إرنا".