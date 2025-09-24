الأخبار
عربي و دولي

151 دولة من اصل 193 تعترف بدولة فلسطين

2025-09-24
اعترفت 151 على الأقل من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين.

واستكملت ست دول أوروبية هي فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وأندورا وموناكو ببيانات رسمية في الأمم المتحدة الاثنين، هذه القائمة التي امتدت الأحد من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال.

وتضم القائمة روسيا والدول العربية وكل دول إفريقيا وأميركا اللاتينية تقريبا، والأغلبية العظمى من الدول الآسيوية، بما فيها الهند والصين.

وأصبحت الجزائر أول دولة تعترف رسميا بدولة فلسطين في 15 تشرين الثاني 1988، بعد دقائق من إعلان زعيم منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسرعرفات من جانب واحد قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وفي الأسابيع والأشهر اللاحقة، حذت عشرات البلدان الأخرى حذوها، ثم في أواخر العام 2010 ومطلع العام 2011 جاءت موجة أخرى من الاعترافات.

في المقابل ترفض 39 دولة على الأقل بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاء لهماالإعتراف بـ"دولة فلسطين". وترفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فكرة قيام دولة فلسطينية رفضا قاطعا، وعام 2024 صوت البرلمان الإسرائيلي على قرار ضد إنشائها.

آخرهم الشرع.. ميلوني تحير العالم "بنظراتها"! (صور)
06:49

آخرهم الشرع.. ميلوني تحير العالم "بنظراتها"! (صور)

نشرت رئاسة الحكومة الإيطالية صورة من اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني بالرئيس السوري أحمد الشرع، إلا ان بعض وسائل الإعلام والتعليقات ركزت على "نظرات" ميلوني التي بدت وكأنها معجبة خلال حديثها مع الشرع، فيما اعتبر آخرون أن هذه “النظرات” هي مجرد سمة شخصية لدى ميلوني في لقاءاتها مع القادة والرؤساء، ولا يمكن تحميلها أبعاداً سياسية، سيما انها ليست المرة الأولى، حيث سبق ان تكرر ذلك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وكذلك مع الملياردير العالمي إيلون ماسك.

06:49

آخرهم الشرع.. ميلوني تحير العالم "بنظراتها"! (صور)

نشرت رئاسة الحكومة الإيطالية صورة من اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني بالرئيس السوري أحمد الشرع، إلا ان بعض وسائل الإعلام والتعليقات ركزت على "نظرات" ميلوني التي بدت وكأنها معجبة خلال حديثها مع الشرع، فيما اعتبر آخرون أن هذه “النظرات” هي مجرد سمة شخصية لدى ميلوني في لقاءاتها مع القادة والرؤساء، ولا يمكن تحميلها أبعاداً سياسية، سيما انها ليست المرة الأولى، حيث سبق ان تكرر ذلك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وكذلك مع الملياردير العالمي إيلون ماسك.

مجلس الأعمال السعودي - اللبناني يعقد اجتماعه الأول
06:39

مجلس الأعمال السعودي - اللبناني يعقد اجتماعه الأول

عقد مجلس الأعمال السعودي اللبناني اجتماعه الأول، وتم انتخاب عبدالله الحبيب رئيساً، وعلي العسيري ومطلق المريشد نائبين للرئيس، وذلك في فعاليات الدورة الجديدة للمجلس (1447-1451).

06:39

مجلس الأعمال السعودي - اللبناني يعقد اجتماعه الأول

عقد مجلس الأعمال السعودي اللبناني اجتماعه الأول، وتم انتخاب عبدالله الحبيب رئيساً، وعلي العسيري ومطلق المريشد نائبين للرئيس، وذلك في فعاليات الدورة الجديدة للمجلس (1447-1451).

روسيا ترد على إهانة ترامب.. "دُب وليس نمراً"!
06:18

روسيا ترد على إهانة ترامب.. "دُب وليس نمراً"!

رد الكرملين، على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف فيها روسيا بأنها "نمر من ورق"، مؤكداً أن "موسكو دولة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها، وأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق أهدافها".

06:18

روسيا ترد على إهانة ترامب.. "دُب وليس نمراً"!

رد الكرملين، على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف فيها روسيا بأنها "نمر من ورق"، مؤكداً أن "موسكو دولة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها، وأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق أهدافها".

