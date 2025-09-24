151 دولة من اصل 193 تعترف بدولة فلسطين

واستكملت ست دول أوروبية هي وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وأندورا وموناكو ببيانات رسمية في الاثنين، هذه القائمة التي امتدت الأحد من المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال.

وتضم القائمة والدول وكل دول إفريقيا وأميركا اللاتينية تقريبا، والأغلبية العظمى من الدول الآسيوية، بما فيها الهند والصين.

وأصبحت الجزائر أول دولة تعترف رسميا بدولة في 15 تشرين الثاني 1988، بعد دقائق من إعلان زعيم منظمة التحرير الراحل ياسرعرفات من جانب واحد قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وفي الأسابيع والأشهر اللاحقة، حذت عشرات البلدان الأخرى حذوها، ثم في أواخر العام 2010 ومطلع العام 2011 جاءت موجة أخرى من الاعترافات.

في المقابل ترفض 39 دولة على الأقل بما فيها والولايات المتحدة وحلفاء لهماالإعتراف بـ"دولة فلسطين". وترفض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فكرة قيام دولة فلسطينية رفضا قاطعا، وعام 2024 صوت البرلمان الإسرائيلي على قرار ضد إنشائها.