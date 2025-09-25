ترامب التقى الشرع في نيويورك (صورة)

View this post on Instagram
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ أي هجوم على مدن إسرائيلية سيُقابل بـ"ضربة موجعة للنظام الحوثي"، مؤكّدًا في الوقت نفسه أنّ "دولة فلسطينية لن تقام".
نشرت وزارة الأمن الإيرانية صورًا ووثائق سرية للمنشآت النووية الإسرائيلية، بما في ذلك صور عن مكان إقامة وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وتتضمن معلومات عن مشاريع التسلح والنووي، ومسؤولين وعلماء أميركيين وأوروبيين، وفق وكالة "إرنا".