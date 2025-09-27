لاريجاني: مبادرة الشيخ نعيم قاسم للحوار مع السعودية صائبة وفي الاتجاه الصحيح

أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، مهاجرين يصعدون على متن 3 قوارب مكتظة فجرًا، قبالة ساحل غرافلين، شمال فرنسا، في محاولة لعبور القناة الإنجليزية إلى بريطانيا.

