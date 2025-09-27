الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

لاريجاني: مبادرة الشيخ نعيم قاسم للحوار مع السعودية صائبة وفي الاتجاه الصحيح

2025-09-27 | 05:58
لاريجاني: مبادرة الشيخ نعيم قاسم للحوار مع السعودية صائبة وفي الاتجاه الصحيح
لاريجاني: مبادرة الشيخ نعيم قاسم للحوار مع السعودية صائبة وفي الاتجاه الصحيح
لاريجاني: مبادرة الشيخ نعيم قاسم للحوار مع السعودية صائبة وفي الاتجاه الصحيح

لاريجاني رداً على سؤال مراسلة "الجديد" حول الطلب من نعيم قاسم الحوار مع السعودية: نحن لا نصدر أوامر لأحد
لاريجاني: لقائي بالرئيس برّي كان بناءً ومفيداً وأجرينا مشاورات لتطوير العلاقات

بينهم أطفال.. مهاجرون يحاولون العبور الى بريطانيا
بينهم أطفال.. مهاجرون يحاولون العبور الى بريطانيا

أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، مهاجرين يصعدون على متن 3 قوارب مكتظة فجرًا، قبالة ساحل غرافلين، شمال فرنسا، في محاولة لعبور القناة الإنجليزية إلى بريطانيا.

أيادٍ متشابكة.. لاريجاني ينشر صوراً عقب لقائه بري وسلام!
أيادٍ متشابكة.. لاريجاني ينشر صوراً عقب لقائه بري وسلام!

نشر رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي لاريجاني، صوراً عبر حسابه على منصة "إكس"، وذلك عقب زيارته للرئيسين نبيه بري ونواف سلام ظهر اليوم.

خطوة قضائية جديدة ضد بشار الأسد
خطوة قضائية جديدة ضد بشار الأسد

أفادت وكالة "سانا" نقلاً عن قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العليوي، بأنه تم إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهم تشمل القتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية خلال أحداث درعا عام 2011.

