لاريجاني: مبادرة الشيخ نعيم قاسم للحوار مع السعودية صائبة وفي الاتجاه الصحيح

أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، مهاجرين يصعدون على متن 3 قوارب مكتظة فجرًا، قبالة ساحل غرافلين، شمال فرنسا، في محاولة لعبور القناة الإنجليزية إلى بريطانيا.
نشر رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي لاريجاني، صوراً عبر حسابه على منصة "إكس"، وذلك عقب زيارته للرئيسين نبيه بري ونواف سلام ظهر اليوم.
أفادت وكالة "سانا" نقلاً عن قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العليوي، بأنه تم إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهم تشمل القتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية خلال أحداث درعا عام 2011.