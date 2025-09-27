بينهم أطفال.. مهاجرون يحاولون العبور الى بريطانيا

View this post on Instagram
نشر رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي لاريجاني، صوراً عبر حسابه على منصة "إكس"، وذلك عقب زيارته للرئيسين نبيه بري ونواف سلام ظهر اليوم.
أفادت وكالة "سانا" نقلاً عن قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العليوي، بأنه تم إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهم تشمل القتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية خلال أحداث درعا عام 2011.
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ لبنان دولة صديقة وتتشاور معها طهران في مختلف القضايا. وأعلن تأييد بلاده لدعوة الشيخ نعيم قاسم إلى فتح صفحة جديدة مع السعودية، معتبراً أنّ التعاون بين دول المنطقة أصبح ضرورة لمواجهة السياسات الإسرائيلية.