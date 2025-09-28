الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

بالصورة: مدينة اختفت.. مُحيت بالكامل!

2025-09-28 | 07:58
بالصورة: مدينة اختفت.. مُحيت بالكامل!
بالصورة: مدينة اختفت.. مُحيت بالكامل!

أفادت قناة "روسيا اليوم" أنّ القوات الإسرائيلية دمّرت مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة بالكامل، ولم يَعد فيها أي مبنى قائماً.

وأوضحت أن الصور المتداولة تُظهر حجم الدمار الشامل، فيما أكّد الصحافي الإسرائيلي أور فيالكوف أنّ الجيش أنهى تدمير آخر المنازل المتبقية، قائلاً إن المدينة "اختفت عمرانيّاً ولم يبقَ منها سوى التراب".

بالصورة: مدينة اختفت.. مُحيت بالكامل!

عربي و دولي

بيت حانون

غزة

حرب غزة

الجيش الإسرائيلي

إسرائيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب: الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي بالشرق الأوسط
ما هي العقوبات التي أعيد فرضها على إيران؟

اقرأ ايضا في عربي و دولي

من إيرلندا.. أوباما عن ممارسات إسرائيل: لعبة ساخرة!
12:06

من إيرلندا.. أوباما عن ممارسات إسرائيل: لعبة ساخرة!

أطلق الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما واحدة من أشد تصريحاته ضد إسرائيل منذ مغادرته البيت الأبيض، متهماً قادة تل أبيب بممارسة ما وصفه بـ"لعبة ساخرة".

12:06

من إيرلندا.. أوباما عن ممارسات إسرائيل: لعبة ساخرة!

أطلق الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما واحدة من أشد تصريحاته ضد إسرائيل منذ مغادرته البيت الأبيض، متهماً قادة تل أبيب بممارسة ما وصفه بـ"لعبة ساخرة".

ترامب سيحضر اجتماعا مع كبار القادة العسكريين‭ ‬في فرجينيا
11:06

ترامب سيحضر اجتماعا مع كبار القادة العسكريين‭ ‬في فرجينيا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن وثيقة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر اجتماعا مع كبار قادة الجيش والبحرية الأميركية يوم الثلاثاء في كوانتيكو بولاية فرجينيا، في لقاء نادر يجمع القادة العسكريين للبلاد في مكان واحد.

11:06

ترامب سيحضر اجتماعا مع كبار القادة العسكريين‭ ‬في فرجينيا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن وثيقة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر اجتماعا مع كبار قادة الجيش والبحرية الأميركية يوم الثلاثاء في كوانتيكو بولاية فرجينيا، في لقاء نادر يجمع القادة العسكريين للبلاد في مكان واحد.

نتنياهو: نعرف مكان اليورانيوم المخصب في إيران ونتشارك هذه المعلومات مع الولايات المتحدة
12:13
من إيرلندا.. أوباما عن ممارسات إسرائيل: لعبة ساخرة!
12:06
ترامب سيحضر اجتماعا مع كبار القادة العسكريين‭ ‬في فرجينيا
11:06
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو سيلتقي ويتكوف في نيويورك لبحث مسألة إنهاء الحرب قبل الاجتماع مع ترامب
11:06
في غزة.. الجيش الاسرائيلي ينذر مبنى بـ"شارع بيروت" (صورة)
11:03
ترامب: استعدوا لحدث استثنائي بالشرق الأوسط لأول مرة
09:03
