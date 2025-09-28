بالصورة: مدينة اختفت.. مُحيت بالكامل!

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن وثيقة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر اجتماعا مع كبار قادة الجيش والبحرية الأميركية يوم الثلاثاء في كوانتيكو بولاية فرجينيا، في لقاء نادر يجمع القادة العسكريين للبلاد في مكان واحد.



