وحذّر البيان من أن الجيش سيستهدف المبنى في وقت قريب، لوجود بنى تحتية قالت إنها تابعة لحركة حماس داخله أو بجواره.
ودعا الجيش السكان إلى إخلاء المبنى فورًا جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي لضمان سلامتهم.
أطلق الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما واحدة من أشد تصريحاته ضد إسرائيل منذ مغادرته البيت الأبيض، متهماً قادة تل أبيب بممارسة ما وصفه بـ"لعبة ساخرة".
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن وثيقة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر اجتماعا مع كبار قادة الجيش والبحرية الأميركية يوم الثلاثاء في كوانتيكو بولاية فرجينيا، في لقاء نادر يجمع القادة العسكريين للبلاد في مكان واحد.