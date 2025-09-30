بعد وقف الشراء من إسرائيل.. كولومبيا تصنع بندقيتها الهجومية الأولى (صور)

وفي 2024 أوقف الرئيس اليساري غوستافو بيترو شراء الأسلحة من احتجاجا على الحرب على .

وبحسب بيانات نشرتها وسائل إعلام محليّة، فإنّ كولومبيا كانت تنتج سنويا حوالي 30 ألف "جليل"، البندقية التي استُخدمت في القتال ضدّ حركات التمرد وعصابات تهريب المخدرات التي تنشط في أجزاء من البلاد.

وزارت -أمس الاثنين- شركة "إندوميل" الحكومية لتصنيع الأسلحة والذخائر في سواتشا، وهي بلدة قريبة من بوغوتا، حيث من المقرّر أن تُصنع هذه البنادق.

والبندقية الجديدة مصنوعة من الفولاذ والبوليمر وتتميّز بأنها أخفّ بنسبة 15% وأرخص بنسبة 25% من بنادق "جليل"، وفقا للمدير العام للشركة الكولونيل المتقاعد خافيير كامارغو.

وأوضح الكولونيل كامارغو أنّ الهدف هو تصنيع 400 ألف بندقية في غضون 5 سنوات "لتحلّ تدريجا محلّ الأسلحة الحالية في المسلّحة" وبالتالي تمكين كولومبيا من تحقيق "الاكتفاء الذاتي".

وفي منتصف أيلول الجاري قرّر بيترو تعليق كل طلبيات الأسلحة من ردّا على قرار نظيره الأميركي إزالة كولومبيا من قائمة الدول الحليفة للولايات المتحدة في المخدرات.

وقال الرئيس الكولومبي يومها إنّ "الجيش سيكون في حال أفضل إذا اشترى أسلحته أو صنعها بمواردنا الخاصة، وإلا فهو لن يكون جيشا ذا سيادة وطنية".