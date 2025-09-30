سقوط مفاجىء.. مغنية تفقد وعيها على المسرح (فيديو)





تعرضت لولا يونج لسقوط مفاجىء، خلال تقديمها أغنية "Conceited"، في حفل أقيم على مسرح "Forest Hills Stadium" في .

وفقدت يونج وعيها على خشبة المسرح، قبل تدخل الفريق الطبي الذي نقلها إلى الكواليس.