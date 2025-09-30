سقوط مفاجىء.. مغنية تفقد وعيها على المسرح (فيديو)

View this post on Instagram
عبرت الفنانة السورية نسرين طافش عن دعمها لـ مصر بعد الإساءة التي طالتها خلال مظاهرة لبعض الشباب في العاصمة السورية، دمشق.
أثار الفنان السوري سلوم حداد حالة من التعاطف بعد لحظة بكائه في المؤتمر الصحافي لمسرحية "الزير سالم"، في أبو ظبي.
بعد زواج استمر 19 عاماً أثمر عن ابنتين، أعلنت تقارير إعلامية انفصال النجمة الأسترالية الحائزة على الأوسكار نيكول كيدمان عن زوجها المغني كيث أوربان، وفق ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.