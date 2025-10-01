"أسطول الصمود" يقترب من غزة.. وحالة تأهب!

قال منظمو أسطول الصمود العالمي في بيان إنه تم رصد "سفينة حربية إسرائيلية" في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء تقترب من السفينة "ألما" إحدى السفن الرئيسية التابعة للقافلة.



وأضافوا أنه تم تطويق السفينة "ألما" لفترة وجيزة قبل أن تقترب إلى سفينة أخرى تحمل اسم " " وتغادر المنطقة، على حد قول البيان.



وخلال هذه الواقعة، تم تعطيل وسائل الاتصال على متن السفينة، بما في ذلك أنظمة البث عن بُعد عبر الدائرة المغلقة للسفن.



وفي حين حاولت السفينة الاقتراب من "ألما"، اضطر القبطان لاتخاذ مناورة حادة لتفادي اصطدام مباشر من الأمام، وفقاً للمنظمين.



وأثناء هذه العملية، أعلن الأسطول التأهب القصوى، واضطر المشاركون للإلقاء بهواتفهم في البحر وفقاً للبروتوكول المتفق عليه في هذه الأوضاع، إذ كانوا يتوقعون اعتراض الأسطول ليلة أمس.