البيت الأبيض: ترمب يوقع أمراً يعتبر أي هجوم على أراضي قطر أو سيادتها تهديداً لأمن الولايات المتحدة

يتدرب جنود من الجيش الأوكراني على الرماية في موقع بمنطقة خاركيف، حاملين بالونات هيليوم زاهية الألوان، باعتبار أنها الطريقة الأكثر فعالية حالياً لتعليم الجنود كيفية مكافحة الأهداف الجوية".وأوضح رقيب في الجيش الاوكراني، أن "الحركات العشوائية للبالونات تحاكي سلوك طائرة مسيرة من طراز FPV قادمة، وهي أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه جنود الخطوط الأمامية".
اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في إنزكان، إحدى ضواحي أكادير، لليوم الرابع على التوالي من المظاهرات في عدة مدن مغربية. تقود الاحتجاجات مجموعة تُعرف باسم "جيل زد 212"، والتي تطالب بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم. اعتُقل عدد من الشباب في العاصمة الرباط خلال احتجاج. بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.