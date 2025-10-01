الأمم المتحدة: مقتل 103 في لبنان منذ وقف النار

يتدرب جنود من الجيش الأوكراني على الرماية في موقع بمنطقة خاركيف، حاملين بالونات هيليوم زاهية الألوان، باعتبار أنها الطريقة الأكثر فعالية حالياً لتعليم الجنود كيفية مكافحة الأهداف الجوية".

وأوضح رقيب في الجيش الاوكراني، أن "الحركات العشوائية للبالونات تحاكي سلوك طائرة مسيرة من طراز FPV قادمة، وهي أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه جنود الخطوط الأمامية".