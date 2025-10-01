الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

الأمم المتحدة: مقتل 103 في لبنان منذ وقف النار

2025-10-01 | 11:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الأمم المتحدة: مقتل 103 في لبنان منذ وقف النار
الأمم المتحدة: مقتل 103 في لبنان منذ وقف النار
مقالات ذات صلة
الأمم المتحدة: مقتل 103 في لبنان منذ وقف النار

عربي و دولي

المتحدة:

لبنان

النار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حماس تردّ على خطة ترامب (البناء)
البيت الأبيض ينشر صور لنتنياهو وهو يعتذر

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"بالونات" تتصدى للطائرات بدون طيار (فيديو)
Play
09:58

"بالونات" تتصدى للطائرات بدون طيار (فيديو)

يتدرب جنود من الجيش الأوكراني على الرماية في موقع بمنطقة خاركيف، حاملين بالونات هيليوم زاهية الألوان، باعتبار أنها الطريقة الأكثر فعالية حالياً لتعليم الجنود كيفية مكافحة الأهداف الجوية".
وأوضح رقيب في الجيش الاوكراني، أن "الحركات العشوائية للبالونات تحاكي سلوك طائرة مسيرة من طراز FPV قادمة، وهي أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه جنود الخطوط الأمامية".

09:58

"بالونات" تتصدى للطائرات بدون طيار (فيديو)

يتدرب جنود من الجيش الأوكراني على الرماية في موقع بمنطقة خاركيف، حاملين بالونات هيليوم زاهية الألوان، باعتبار أنها الطريقة الأكثر فعالية حالياً لتعليم الجنود كيفية مكافحة الأهداف الجوية".
وأوضح رقيب في الجيش الاوكراني، أن "الحركات العشوائية للبالونات تحاكي سلوك طائرة مسيرة من طراز FPV قادمة، وهي أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه جنود الخطوط الأمامية".

اشتباكات عنيفة واعتقالات.. احتجاجات "Genz" مستمرة (فيديو)
Play
08:45

اشتباكات عنيفة واعتقالات.. احتجاجات "Genz" مستمرة (فيديو)

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في إنزكان، إحدى ضواحي أكادير، لليوم الرابع على التوالي من المظاهرات في عدة مدن مغربية. تقود الاحتجاجات مجموعة تُعرف باسم "جيل زد 212"، والتي تطالب بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم. اعتُقل عدد من الشباب في العاصمة الرباط خلال احتجاج. بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

08:45

اشتباكات عنيفة واعتقالات.. احتجاجات "Genz" مستمرة (فيديو)

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في إنزكان، إحدى ضواحي أكادير، لليوم الرابع على التوالي من المظاهرات في عدة مدن مغربية. تقود الاحتجاجات مجموعة تُعرف باسم "جيل زد 212"، والتي تطالب بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم. اعتُقل عدد من الشباب في العاصمة الرباط خلال احتجاج. بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

يحدث الآن

اخترنا لك
"بالونات" تتصدى للطائرات بدون طيار (فيديو)
09:58
اشتباكات عنيفة واعتقالات.. احتجاجات "Genz" مستمرة (فيديو)
08:45
البيت الأبيض: ترمب يوقع أمراً يعتبر أي هجوم على أراضي قطر أو سيادتها تهديداً لأمن الولايات المتحدة
08:01
أ.ف.ب: كاتس يوجّه آخر إنذار لسكان غزة بالمغادرة
07:28
"أسطول الصمود" يقترب من غزة.. وحالة تأهب!
06:39
ايران ستزيد مدى صواريخها؟
06:32
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025