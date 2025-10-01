الجيش الإسرائيلي يسيطر على أسطول الصمود (صورة)

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عناصر من قوات البحرية الإسرائيلية صعدوا على متن سفن مشاركة في أسطول الصمود، وبدؤوا عملية السيطرة على الأسطول.
يأتي ذلك بعد وقت قصير من إحاطة سفن حربية إسرائيلية بأسطول الصمود، وانقطاع الاتصالات بين سفنه.
اعتلت القوات الإسرائيلية قوارب على متنها نشطاء أجانب وتحمل مساعدات إلى غزة واقتادتها إلى ميناء إسرائيلي أمس الأربعاء.
أفادت شبكة سكاي نيوز أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد غادر يوم الإثنين الماضي مستشفى يقع في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، بعد خضوعه للعلاج إثر تعرضه لحالة تسمم، في ظروف لا تزال غامضة، وفقا لما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان.