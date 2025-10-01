الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي يسيطر على أسطول الصمود (صورة)

2025-10-01 | 15:25
الجيش الإسرائيلي يسيطر على أسطول الصمود (صورة)
الجيش الإسرائيلي يسيطر على أسطول الصمود (صورة)

اعتقل الجيش الإسرائيلي المشاركين على متن السفينتين "ألما" و"سيروس" ضمن "أسطول الصمود العالمي"، وأمر الأسطول الصمود بتغيير مساره نحو ميناء أسدود.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عناصر من قوات البحرية الإسرائيلية صعدوا على متن سفن مشاركة في أسطول الصمود، وبدؤوا عملية السيطرة على الأسطول.

 

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إحاطة سفن حربية إسرائيلية بأسطول الصمود، وانقطاع الاتصالات بين سفنه.

​اقتياد "أسطول الصمود" إلى ميناء اسرائيلي
00:53

​اقتياد "أسطول الصمود" إلى ميناء اسرائيلي

اعتلت القوات الإسرائيلية قوارب على متنها نشطاء أجانب وتحمل مساعدات إلى غزة واقتادتها إلى ميناء إسرائيلي أمس الأربعاء.

بشار الأسد يتعرض لمحاولة اغتيال.. وهذا ما حصل
16:33

بشار الأسد يتعرض لمحاولة اغتيال.. وهذا ما حصل

أفادت شبكة سكاي نيوز أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد غادر يوم الإثنين الماضي مستشفى يقع في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، بعد خضوعه للعلاج إثر تعرضه لحالة تسمم، في ظروف لا تزال غامضة، وفقا لما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

