مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية
الرئيس عون وقع المرسوم الرقم ١٤٧٨ تاريخ ٢ تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦ إلى مجلس النواب
الرئيس عون وقع المرسوم الرقم ١٤٧٨ تاريخ ٢ تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦ إلى مجلس النواب
عربي و دولي

​اقتياد "أسطول الصمود" إلى ميناء اسرائيلي

2025-10-02 | 00:53
​اقتياد "أسطول الصمود" إلى ميناء اسرائيلي

اعتلت القوات الإسرائيلية قوارب على متنها نشطاء أجانب وتحمل مساعدات إلى غزة واقتادتها إلى ميناء إسرائيلي أمس الأربعاء.

وأظهر شريط فيديو من وزارة الخارجية الإسرائيلية، تحققت منه رويترز، أبرز المشاركين في الأسطول، وهي الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ، وهي تجلس على سطح قارب محاطة بجنود.

وقالت الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس "تم إيقاف عدة قوارب لأسطول الصمود التابع لحماس بأمان ويجري نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي، غريتا وأصدقاؤها بخير وصحة جيدة".

ويتألف "أسطول الصمود"، الذي يحمل أدوية وأغذية إلى غزة، من أكثر من 40 قاربا مدنيا ويقل نحو 500 شخص، بينهم برلمانيون ومحامون ونشطاء.

ووصفت وزارة الخارجية التركية "الهجوم" الإسرائيلي على الأسطول بأنه "عمل إرهابي" يهدد حياة مدنيين أبرياء، بينما اندلعت احتجاجات عفوية في إيطاليا عقب المداهمة الإسرائيلية.
 
 
 
 
