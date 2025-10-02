​اقتياد "أسطول الصمود" إلى ميناء اسرائيلي

اعتلت قوارب على متنها نشطاء أجانب وتحمل مساعدات إلى غزة واقتادتها إلى ميناء إسرائيلي أمس الأربعاء.

وأظهر شريط فيديو من ، تحققت منه ، أبرز المشاركين في الأسطول، وهي الناشطة السويدية في مجال المناخ ، وهي تجلس على سطح قارب محاطة بجنود.



وقالت الخارجية على منصة إكس "تم إيقاف عدة قوارب لأسطول الصمود التابع لحماس بأمان ويجري نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي، غريتا وأصدقاؤها بخير وصحة جيدة".



ويتألف "أسطول الصمود"، الذي يحمل أدوية وأغذية إلى غزة، من أكثر من 40 قاربا مدنيا ويقل نحو 500 شخص، بينهم برلمانيون ومحامون ونشطاء.



ووصفت "الهجوم" على الأسطول بأنه "عمل إرهابي" يهدد حياة مدنيين أبرياء، بينما اندلعت احتجاجات عفوية في عقب المداهمة الإسرائيلية.