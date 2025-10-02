البحرية الإسرائيلية تقتحم سفينة "فلوريدا" (فيديو)

View this post on Instagram
أظهر مقطع فيديو مراسل قناة "الجزيرة" حسان مسعود، وهو يقول إن سفينة "Mikeno" تمكنت ولأول مرة من كسر الحصار البحري، والدخول إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة كأول سفينة مدنية.
اندلع حريق في منطقة صناعية في مدينة فرايبورغ الألمانية، مسببا خسائر مادية تقدر مبدئيا بنحو 75 مليون يورو، حسبما أعلنت الشرطة ليلاً ، بحسب "روسيا اليوم".
اعتلت القوات الإسرائيلية قوارب على متنها نشطاء أجانب وتحمل مساعدات إلى غزة واقتادتها إلى ميناء إسرائيلي أمس الأربعاء.