البحرية الإسرائيلية تقتحم سفينة "فلوريدا" (فيديو)

وثّق مقطع فيديو، مشاهد تُظهر اقتحام البحرية الاسرائيلية لسفينة "فلوريدا"، وذلك خلال المهمة الإنسانية التي يقوم بها "أسطول الصمود" باتجاهه نحو لإيصال المساعدات.

ولاحقاً، قالت الاسرائيلية، أن " الاسرائيلية اقتادت "أسطول الصمود" إلى ميناء اسرائيلي، واعتقلت المشاركين على متنه، وستبدأ إجراءات ترحيلهم لأوروبا".