لأول مرّة سفينة مدنية في غزة (شاهد الفيديو)

وثّق مقطع فيديو، مشاهد تُظهر اقتحام البحرية الاسرائيلية لسفينة "فلوريدا"، وذلك خلال المهمة الإنسانية التي يقوم بها "أسطول الصمود" باتجاهه نحو قطاع غزة لإيصال المساعدات.ولاحقاً، قالت وزارة الخارجية الاسرائيلية، أن "القوات الاسرائيلية اقتادت "أسطول الصمود" إلى ميناء اسرائيلي، واعتقلت المشاركين على متنه، وستبدأ إجراءات ترحيلهم لأوروبا".
اندلع حريق في منطقة صناعية في مدينة فرايبورغ الألمانية، مسببا خسائر مادية تقدر مبدئيا بنحو 75 مليون يورو، حسبما أعلنت الشرطة ليلاً ، بحسب "روسيا اليوم".
اعتلت القوات الإسرائيلية قوارب على متنها نشطاء أجانب وتحمل مساعدات إلى غزة واقتادتها إلى ميناء إسرائيلي أمس الأربعاء.