لأول مرّة سفينة مدنية في غزة (شاهد الفيديو)

وثّق مقطع فيديو، مشاهد تُظهر اقتحام البحرية الاسرائيلية لسفينة "فلوريدا"، وذلك خلال المهمة الإنسانية التي يقوم بها "أسطول الصمود" باتجاهه نحو قطاع غزة لإيصال المساعدات.

ولاحقاً، قالت وزارة الخارجية الاسرائيلية، أن "القوات الاسرائيلية اقتادت "أسطول الصمود" إلى ميناء اسرائيلي، واعتقلت المشاركين على متنه، وستبدأ إجراءات ترحيلهم لأوروبا".