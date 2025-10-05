الشرع: نحتاج إلى التصويت على قوانين معلقة للمضي قدما بالبناء

رحب وزراء خارجية الأردن، و الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، اليوم ، بالخطوات التي اتخذتها حركة "حماس" حيال مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، أحياء وأمواتا، والبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات التنفيذ.