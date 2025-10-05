الشرع: نحتاج إلى التصويت على قوانين معلقة للمضي قدما بالبناء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة في "اليوم التالي للحرب"، مؤكدا أن تل أبيب ستكون "مسؤولة ومشاركة في عملية نزع سلاح القطاع" بعد انتهاء العمليات العسكرية.
أظهر مقطع فيديو، لقطات لأسماك وكأنها تتخبط في المياه، بعد استخدام بعض الصيادين تقنية الصيد الكهربائي، وهي تقنية صيد تستخدم الكهرباء لصعق الأسماك إما لصيدها أو دراستها، في البحيرات العظمى بالولايات المتحدة.
رحب وزراء خارجية الأردن، و الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، اليوم ، بالخطوات التي اتخذتها حركة "حماس" حيال مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، أحياء وأمواتا، والبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات التنفيذ.