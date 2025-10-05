نتنياهو: لن تسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة

قال ، إن لن تسمح بسيطرة السلطة على في " التالي للحرب"، مؤكدا أن ستكون "مسؤولة ومشاركة في عملية نزع سلاح القطاع" بعد انتهاء العمليات العسكرية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن قوله خلال اجتماع أمني، إن "أي ممثل عن أو السلطة لن يكون جزءا من إدارة غزة في "، مشيرا إلى أن "أمن يتطلب تغييرا جذريا في الواقع الأمني والسياسي داخل القطاع".

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل ستكون مسؤولة ومشاركة في نزع سلاح غزة بالكامل"، مؤكدا أن هذا الأمر "شرط أساسي لأي ترتيبات مستقبلية".

وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية حول ملف الرهائن، شدد على أن حكومته "لن تتقدم نحو أي من البنود في خطة الرئيس الأميركي قبل إطلاق سراح جميع الرهائن، الأحياء والأموات".

كما حذر نتنياهو قائلا: "إذا لم يُفرج عن الرهائن بحلول نهاية المهلة التي حددها الرئيس ، فستعود إسرائيل إلى القتال بدعم كامل من جميع الدول المعنية".

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة وقطرية، وسط مؤشرات على تقدم محدود في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.