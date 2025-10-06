الأخبار
عربي و دولي

ملجأ نووي مجهز لترامب تحسباً لـ"الضربة الكبرى"

2025-10-06 | 01:31
ملجأ نووي مجهز لترامب تحسباً لـ&quot;الضربة الكبرى&quot;
ملجأ نووي مجهز لترامب تحسباً لـ"الضربة الكبرى"

كشفت قناة NewsNation الأميركية عن تفاصيل نادرة تتعلق بمنشأة محصنة تحت الأرض في الولايات المتحدة، قالت إنها قد تكون الملجأ الرئاسي السري للرئيس السابق دونالد ترامب في حال وقوع هجوم نووي أو تهديد واسع النطاق.

ويقع المخبأ تحت جبل شايان في ولاية كولورادو، وقد بُني في ستينيات القرن الماضي خلال ذروة الحرب الباردة. وتصفه القناة بأنه “مدينة تحت الأرض” مستقلة تماماً، تتكون من 15 مبنى مدمجة داخل الصخور الصلبة.

المنشأة مجهّزة بمحطة توليد طاقة خاصة، ونظام بيئي مغلق يتضمن بحيرات جوفية صالحة للشرب، وأنظمة تدفئة وتبريد ذاتية. كما يوجد فيها مطعم للوجبات السريعة من سلسلة “ساب واي”، يُشار إليه على سبيل الدعابة بأنه “المطعم الأكثر أمانًا في العالم”.

ووفقًا للمعلومات، فإن الملجأ قادر على الصمود أمام ضربات نووية وكيميائية وبيولوجية، وحتى الهجمات الإلكترونية، كما تم تثبيته على نوابض ضخمة لتقليل تأثير موجات الصدمة الناتجة عن التفجيرات.

مصادر عسكرية نقلت للقناة أن المنشأة تُعد بمثابة “خط الدفاع الأخير” للولايات المتحدة في حال انهيار الأنظمة التقليدية. ويُزعم أنها تستطيع مقاومة تفجير نووي يعادل ألف ضعف قوة القنبلة التي أُلقيت على هيروشيما، حتى لو وقع الإنفجار على مسافة قريبة.

ورغم أن الموقع كان يُستخدم سابقًا كمركز قيادة للقيادة الشمالية الأميركية (NORAD)، فإن طبيعته المحصنة أعادت تسليط الضوء عليه في ظل تصاعد التوترات العالمية والمخاوف من اندلاع صراعات كبرى.

ملجأ نووي مجهز لترامب تحسباً لـ"الضربة الكبرى"

عربي و دولي

الجديد

ترامب

حرب

خلال الإنتخابات.. سيدة تحرج الشرع (فيديو)
06:22

خلال الإنتخابات.. سيدة تحرج الشرع (فيديو)


خلال مشاركته في انتخابات مجلس الشعب تعرّض الرئيس السوري أحمد الشرع لموقف مفاجئ بعدما اقتربت منه سيدة الى حد كبير وبدأت بالتحدث إليه ما ادى الى ارتباكه للحظة وطلب توسعة المكان. #أخبار_الجديد

06:22

خلال الإنتخابات.. سيدة تحرج الشرع (فيديو)


خلال مشاركته في انتخابات مجلس الشعب تعرّض الرئيس السوري أحمد الشرع لموقف مفاجئ بعدما اقتربت منه سيدة الى حد كبير وبدأت بالتحدث إليه ما ادى الى ارتباكه للحظة وطلب توسعة المكان. #أخبار_الجديد

سلاح ايراني جديد يُربك اسرائيل.. هل اقتربت المواجهة؟
05:14

سلاح ايراني جديد يُربك اسرائيل.. هل اقتربت المواجهة؟

تتصاعد نذر المواجهة بين إيران وإسرائيل على نحوٍ يشي بأن المنطقة تقترب من مرحلة جديدة من الصراع، تتداخل فيها الحسابات النووية بالردع العسكري، وتتقاطع عندها خطوط النار بين البحر والجو والسياسة.

05:14

سلاح ايراني جديد يُربك اسرائيل.. هل اقتربت المواجهة؟

تتصاعد نذر المواجهة بين إيران وإسرائيل على نحوٍ يشي بأن المنطقة تقترب من مرحلة جديدة من الصراع، تتداخل فيها الحسابات النووية بالردع العسكري، وتتقاطع عندها خطوط النار بين البحر والجو والسياسة.

خلال الإنتخابات.. سيدة تحرج الشرع (فيديو)
06:22
سلاح ايراني جديد يُربك اسرائيل.. هل اقتربت المواجهة؟
05:14
الإليزيه: رئيس الوزراء الفرنسي الجديد لوكورنو يقدم استقالته وماكرون يقبلها
03:56
حسن الدّر لـ وهلق شو: إسرائيل تمددت في جنوب لبنان ووصلت إلى نقاط جديدة بعد وقف النار وبارّاك خلال زيارته إلى بيروت نسف الاتفاق
16:02
طارق متري لـ وهلق شو: نعمل على حل سريع مع السوريين سياسياً وقانونياً مع ضبط الحدود من الجانبين لكن "ما في مقايضة"
15:08
نتنياهو: لن تسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة
07:28
