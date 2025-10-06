ويقع المخبأ تحت جبل شايان في ولاية كولورادو، وقد بُني في ستينيات القرن الماضي خلال ذروة . وتصفه القناة بأنه “مدينة تحت الأرض” مستقلة تماماً، تتكون من 15 مبنى مدمجة داخل الصخور الصلبة.

المنشأة مجهّزة بمحطة توليد خاصة، ونظام بيئي مغلق يتضمن بحيرات جوفية صالحة للشرب، وأنظمة تدفئة وتبريد ذاتية. كما يوجد فيها مطعم للوجبات السريعة من سلسلة “ساب واي”، يُشار إليه على سبيل الدعابة بأنه “المطعم الأكثر أمانًا في العالم”.

ووفقًا للمعلومات، فإن الملجأ على الصمود أمام ضربات نووية وكيميائية وبيولوجية، وحتى الهجمات الإلكترونية، كما تم تثبيته على نوابض ضخمة لتقليل تأثير موجات الصدمة الناتجة عن التفجيرات.

مصادر عسكرية نقلت للقناة أن المنشأة تُعد بمثابة “ الأخير” للولايات المتحدة في حال انهيار الأنظمة التقليدية. ويُزعم أنها تستطيع مقاومة تفجير نووي يعادل ألف ضعف قوة القنبلة التي أُلقيت على هيروشيما، حتى لو وقع الإنفجار على مسافة قريبة.

ورغم أن الموقع كان يُستخدم سابقًا كمركز قيادة للقيادة الشمالية الأميركية (NORAD)، فإن طبيعته المحصنة أعادت تسليط الضوء عليه في ظل تصاعد التوترات العالمية والمخاوف من اندلاع صراعات كبرى.