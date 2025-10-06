الإليزيه: رئيس الوزراء الفرنسي الجديد لوكورنو يقدم استقالته وماكرون يقبلها

خلال مشاركته في انتخابات مجلس الشعب تعرّض الرئيس السوري أحمد الشرع لموقف مفاجئ بعدما اقتربت منه سيدة الى حد كبير وبدأت بالتحدث إليه ما ادى الى ارتباكه للحظة وطلب توسعة المكان. #أخبار_الجديد
تتصاعد نذر المواجهة بين إيران وإسرائيل على نحوٍ يشي بأن المنطقة تقترب من مرحلة جديدة من الصراع، تتداخل فيها الحسابات النووية بالردع العسكري، وتتقاطع عندها خطوط النار بين البحر والجو والسياسة.
كشفت قناة NewsNation الأميركية عن تفاصيل نادرة تتعلق بمنشأة محصنة تحت الأرض في الولايات المتحدة، قالت إنها قد تكون الملجأ الرئاسي السري للرئيس السابق دونالد ترامب في حال وقوع هجوم نووي أو تهديد واسع النطاق.