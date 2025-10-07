في 7 أوكتوبر.. نتنياهو "يعايد" بوتين!

أعلن الكرملين أن أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الإثنين، ناقشا خلالها الوضع في ، و"تبادلا التهانئ".



وجاء في بيان الكرملين أن الطرفين "ناقشا التطورات الراهنة في بعمق، بما في ذلك خطة الرئيس الأميركي للتسوية في ".



وأكد بوتين "موقف الثابت المؤيد للتسوية الشاملة للقضية على أساس الإطار القانوني الدولي المعترف به".



وأضاف بيان الكرملين: "جرى تبادل لوجهات النظر حول قضايا إقليمية أخرى، وأعرب الطرفان، على وجه الخصوص، عن الاهتمام بإيجاد حلول تفاوضية للوضع المتعلق بالبرنامج وتعزيز الاستقرار في ".



وحسب الرئاسة الروسية، هنأ نتنياهو بوتين (المولود في 7 أكتوبر 1952) بمناسبة عيد ميلاده وأعرب له عن أطيب تمنياته، بينما رد بتهنئة رئيس الوزراء والشعب الإسرائيلي بعيد العرش اليهودي.



وقبل أيام أعلن بوتين تأييده لخطة بشأن غزة، واصفا إياها بـ"ضوء في آخر النفق".



وقال الرئيس الروسي إن هذا الصراع "لا يمكن حله بالطرق ".