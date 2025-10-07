7 أوكتوبر.. كلّف أميركا فوق الـ 20 مليار!

كشفت دراسة أكاديمية نُشرت، بالتزامن مع الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023، أن قدمت، تحت إدارتي الرئيس السابق جو بايدن والرئيس الحالي ، مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 21.7 مليار منذ بداية حرب غزة قبل عامين.



وأشارت دراسة أخرى، نشرها أيضا مشروع "تكاليف الحرب" في كلية واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون، إلى أن " أنفقت نحو 10 مليارات إضافية على المساعدات الأمنية والعمليات في منطقة الأوسع خلال العامين الماضيين".



باشرت ، بعد ساعات من هجوم 7 أكتوبر 2023، بإرسال مساعدات عسكرية لإسرائيل حيث أرسلت سفنا حربية وطائرات حربية إلى المنطقة، مستعدة لإعطاء كل ما تحتاجه.



وطلبت إسرائيل من الولايات المتحدة صواريخ اعتراضية من القبة الحديدية وذخائر، وقال الأميركي آنذاك أنتوني بلينكن إن واشنطن ستقدم "دعمها الكامل" لإسرائيل، مع منصات إطلاق صواريخ موجهة وطائرات مقاتلة من طراز إف-35 من بين المعدات التي يتم إرسالها.



في 12 أكتوبر، بدأت إدارة بايدن بإعداد حزمة مساعدات تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار كتمويل إضافي لدعم إسرائيل.



بحلول 17 أكتوبر، وصلت 5 شحنات من الأسلحة والمعدات الأميركية إلى إسرائيل.



في تشرين الثاني، وافق الأميركي على خطة خصصت 14.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل.



بحلول شهر كانون الاول 2023، زودت واشنطن إسرائيل بـ 15000 قنبلة و57000 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، نُقلت معظمها على متن طائرات شحن عسكرية من طراز سي-17، كما أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 5000 قنبلة غير موجهة من طراز إم كيه 82، وأكثر من 5400 قنبلة إم كيه 84، وحوالي 1000 قنبلة جي بي يو-39 صغيرة القطر.



في 8 كانون الأول، استخدم بايدن سلطة الطوارئ لتخطي مراجعة الكونغرس لبيع حوالي 14000 قذيفة دبابة بقيمة 106.5 مليون دولار للتسليم الفوري إلى إسرائيل.



في 29 كانون الأول، استخدمت الحكومة الأميركية مرة أخرى سلطة الطوارئ لبيع إسرائيل قذائف مدفعية وأسلحة ذات صلة بقيمة 147.5 مليون دولار من أجل تجديد مخزونات الأسلحة .