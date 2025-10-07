واجهنا حزب الله وسوريا وحطمنا البرنامج النووي الايراني.. مواقف جديدة لنتنياهو!

وفي مقابلة مع بودكاست أميركي، أوضح نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي
"حطم حركة حماس
رغم أنها لم تُهزم بعد"، مشيراً إلى أن "العمليات ستتواصل حتى تحقيق ذلك الهدف".
وأضاف أن ما بدأ في غزة "سينتهي في غزة مع إطلاق سراح الأسرى ونهاية حكم حماس"، مشدداً على أن إسرائيل
واجهت في الوقت نفسه حزب الله
وسوريا و"حطمت البرنامج النووي الإيراني
".
وتابع أن إسرائيل طورت "أكثر الأسلحة الهجومية تطوراً على الكوكب" وشاركتها مع الولايات المتحدة
، معتبراً أن بلاده "هزمت أعداء الولايات المتحدة الذين كانوا يسعون لتطوير صواريخ باليستية برؤوس نووية".
وقال إن إيران
"تعمل الآن على تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات يصل مداها إلى ثمانية آلاف كيلومتر"، مضيفًا أنه "إذا زادت إيران مدى صواريخها ثلاثة آلاف كيلومتر فستصبح نيويورك وواشنطن في مرمى أسلحتها النووية".
وأشار نتنياهو إلى أن محادثاته الخاصة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
"ودية جداً"، لكنه أوضح أن ذلك "لا يعني الاتفاق على كل شيء".