واجهنا حزب الله وسوريا وحطمنا البرنامج النووي الايراني.. مواقف جديدة لنتنياهو!

أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن اعتقاده باقتراب نهاية الحرب في ، مؤكدًا أن خرجت من هجوم السابع من تشرين الاول 2023 "كأقوى قوة في الشرق الأوسط".





وفي مقابلة مع بودكاست أميركي، أوضح نتنياهو أن الجيش "حطم حركة رغم أنها لم تُهزم بعد"، مشيراً إلى أن "العمليات ستتواصل حتى تحقيق ذلك الهدف".



وأضاف أن ما بدأ في غزة "سينتهي في غزة مع إطلاق سراح الأسرى ونهاية حكم حماس"، مشدداً على أن واجهت في الوقت نفسه وسوريا و"حطمت البرنامج ".



وتابع أن إسرائيل طورت "أكثر الأسلحة الهجومية تطوراً على الكوكب" وشاركتها مع ، معتبراً أن بلاده "هزمت أعداء الولايات المتحدة الذين كانوا يسعون لتطوير صواريخ باليستية برؤوس نووية".



وقال إن "تعمل الآن على تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات يصل مداها إلى ثمانية آلاف كيلومتر"، مضيفًا أنه "إذا زادت إيران مدى صواريخها ثلاثة آلاف كيلومتر فستصبح نيويورك وواشنطن في مرمى أسلحتها النووية".



وأشار نتنياهو إلى أن محادثاته الخاصة مع الرئيس الأميركي "ودية جداً"، لكنه أوضح أن ذلك "لا يعني الاتفاق على كل شيء".