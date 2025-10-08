الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

مبعوثا ترامب يصلان إلى شرم الشيخ للمشاركة بمفاوضات غزة

2025-10-08 | 03:54
مبعوثا ترامب يصلان إلى شرم الشيخ للمشاركة بمفاوضات غزة
مبعوثا ترامب يصلان إلى شرم الشيخ للمشاركة بمفاوضات غزة

نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصلا إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للانضمام إلى المحادثات الجارية بشأن غزة، في ظل مؤشرات على "تقدم كبير" نحو إنهاء الحرب المستمرة على القطاع.

ونقل مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي في وقت سابق أن ويتكوف وكوشنر غادرا واشنطن متجهين إلى شرم الشيخ وأنهما "لن يغادرا مصر دون التوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب"، وسط تفاؤل مسؤولين أميركيين بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال هذا الأسبوع.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قام بعمل ممتاز"، مشيرًا إلى أن ما سماه "الضغط العسكري كان حاسما في دفع حركة حماس نحو مواقف أكثر براغماتية"، وشدد على أن "الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق".

وكان "أكسيوس" قد أفاد بأن ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة التقدم في مفاوضات غزة، مشيرًا إلى أن المفاوضات لن تصل إلى مرحلة الحسم إلا بعد وصول ويتكوف وكوشنر إلى شرم الشيخ.

عربي و دولي

عربي و دولي

الجديد

الحرب

عن أجواء المفاوضات.. بيان لحركة "حماس"
سعر الذهب يُحطّم رقماً قياسيّاً

"المتنمر الاقليمي".. نتنياهو يقع في الغرام؟
06:48

"المتنمر الاقليمي".. نتنياهو يقع في الغرام؟

رأى محللون اسرائيليون، في تقرير نشرته سكاي نيوز، أن "الحكومة الإسرائيلية لم تعد تميّز بين استخدام القوة للدفاع عن النفس وبين استخدامها لفرض الهيمنة المستمرة في المنطقة".

06:48

"المتنمر الاقليمي".. نتنياهو يقع في الغرام؟

رأى محللون اسرائيليون، في تقرير نشرته سكاي نيوز، أن "الحكومة الإسرائيلية لم تعد تميّز بين استخدام القوة للدفاع عن النفس وبين استخدامها لفرض الهيمنة المستمرة في المنطقة".

جثة السنوار.. مطلوبة!
06:36

جثة السنوار.. مطلوبة!

كشفت تقارير إعلامية أن حركة "حماس" تطالب بالإفراج عن جثتي يحيى السنوار، وشقيقه محمد الذي قتل هو الآخر بعد توليه قيادة الحركة في قطاع غزة ضمن صفقة إطلاق سراح رهائن.

06:36

جثة السنوار.. مطلوبة!

كشفت تقارير إعلامية أن حركة "حماس" تطالب بالإفراج عن جثتي يحيى السنوار، وشقيقه محمد الذي قتل هو الآخر بعد توليه قيادة الحركة في قطاع غزة ضمن صفقة إطلاق سراح رهائن.

عن أجواء المفاوضات.. بيان لحركة "حماس"
05:05

عن أجواء المفاوضات.. بيان لحركة "حماس"

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تبادلت كشوفات الأسرى وإن وفدها المشارك في مفاوضات شرم الشيخ المصرية بشأن غزة أبدى "الإيجابية والمسؤولية اللازمة". ومن جانب آخر، ارتفع مستوى تمثيل الوفود بالمحادثات التي تستمر في يومها الثالث.

05:05

عن أجواء المفاوضات.. بيان لحركة "حماس"

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تبادلت كشوفات الأسرى وإن وفدها المشارك في مفاوضات شرم الشيخ المصرية بشأن غزة أبدى "الإيجابية والمسؤولية اللازمة". ومن جانب آخر، ارتفع مستوى تمثيل الوفود بالمحادثات التي تستمر في يومها الثالث.

"المتنمر الاقليمي".. نتنياهو يقع في الغرام؟
06:48
جثة السنوار.. مطلوبة!
06:36
عن أجواء المفاوضات.. بيان لحركة "حماس"
05:05
سعر الذهب يُحطّم رقماً قياسيّاً
01:30
العين على شمال الليطاني (التفاصيل في النشرة المسائية)
11:09
احتجاجات ايرانية تطالب بطرد عراقيين.. بسبب التحرش (شاهد الفيديو)
11:04
