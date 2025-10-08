مبعوثا ترامب يصلان إلى شرم الشيخ للمشاركة بمفاوضات غزة

ونقل مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي في وقت سابق أن ويتكوف وكوشنر غادرا متجهين إلى شرم الشيخ وأنهما "لن يغادرا مصر دون التوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب"، وسط تفاؤل مسؤولين أميركيين بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال هذا الأسبوع.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن "قام بعمل ممتاز"، مشيرًا إلى أن ما سماه "الضغط العسكري كان حاسما في دفع حركة نحو مواقف أكثر براغماتية"، وشدد على أن "الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق".

وكان "أكسيوس" قد أفاد بأن عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة التقدم في مفاوضات غزة، مشيرًا إلى أن المفاوضات لن تصل إلى مرحلة الحسم إلا بعد وصول ويتكوف وكوشنر إلى شرم الشيخ.