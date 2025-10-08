"المتنمر الاقليمي".. نتنياهو يقع في الغرام؟

رأى محللون اسرائيليون، في تقرير نشرته ، أن "الحكومة لم تعد تميّز بين استخدام القوة للدفاع عن النفس وبين استخدامها لفرض الهيمنة المستمرة في المنطقة".



هذا التحول، كما تراه الكاتبة والمحللة السياسية مايراف زونسزاين، لا يقتصر على أداء حكومة ، بل يعكس ذهنية إسرائيلية عامة باتت ترى الأمن في الحرب الدائمة لا في التسويات.



تقول زونسزاين، كبيرة المحللين المعنيين بإسرائيل في الدولية وكاتبة الرأي في " تايمز"، إن "الهجوم على قادة حركة في في 9 سبتمبر مثّل لحظة كاشفة".



فبعد العملية، قال مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" إن " وقع في غرام دور المتنمر الإقليمي إلى حدٍّ لم يعد أحد يتوقع خطوته التالية".



وتضيف زونسزاين أن " خلال العامين الماضيين أظهرت استعداداً لضرب أي مكان في المنطقة، حتى في دول لا تُعد عدوةً لها مثل قطر، التي تقوم بدور الوسيط في المفاوضات وتُعد حليفا وثيقا لواشنطن".