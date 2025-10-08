جثة السنوار.. مطلوبة!

ووصل كبيرا مستشاري الرئيس الأمريكي ، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، الأربعاء إلى مدينة شرم الشيخ، حيث تتواصل المفاوضات بين وحركة " " بشأن خطة الرئيس الأمريكي للإفراج عن جميع الرهائن وإنهاء الحرب.وقال مصدر مطلع على المحادثات لوكالة " " إن الساعات الأربع والعشرين المقبلة ستكون حاسمة في تحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق.وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن حماس تطالب ضمن المفاوضات الحالية بالإفراج عن أسرى محكومين بالمؤبد، إلى جانب تسليم جثتي يحيى السنوار ومحمد السنوار، اللذين تصفهما إسرائيل بـ"مهندسي هجوم السابع من أكتوبر".وكانت إسرائيل قد رفضت في وقت سابق تسليم جثة يحيى السنوار بعد نقلها إلى موقع سري.ومن المقرر أن ينضم إلى المحادثات كل من الوزير للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي يترأس فريق التفاوض الإسرائيلي، ورئيس وزراء قطر آل ثاني، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.وفي المقابل، تشير التقارير إلى أن ستلعب دوراً رئيسياً في إعادة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه بالتنسيق مع إسرائيل، في إطار دعمها لخطة .ووفق مصادر ، تطالب حماس بالإفراج عن عدد من السجناء المحكومين بالمؤبد، بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، المحكوم عليه بخمسة مؤبدات و40 سنة إضافية.وقال مصدر فلسطيني لموقع "واي نت" إن زوجة البرغوثي، فدوى البرغوثي، غادرت مدينة رام على عجل الليلة الماضية وتوجهت إلى القاهرة، مشيرا إلى أن مغادرتها أثارت الاهتمام في ظل التطورات الجارية في المفاوضات.وفي السياق ذاته، أعرب مصدر سياسي إسرائيلي عن تفاؤل حذر قائلا: "المفاوضات تتقدم، لكن يجب أن نكون حذرين لأن حماس قد تعرقل التفاهمات في أي لحظة".وأضاف أن "الاتجاه العام إيجابي، وعلى الرغم من انتهاء الجلسات الرسمية، لا تزال المباحثات الجانبية مستمرة، لكن هناك فجوات لم تُحل بعد، وحماس قد تغير موقفها في أي وقت".