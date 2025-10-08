عاجل
مصادر وزارية للجديد: الصيغة المطروحة تقوم على القبول بتوسعة المطمر مقابل وضع حلّ مستدام على السكة ويبدأُ بانشاء معمل معالجة للنفايات واستكمال الاستملاكات المطلوبة
مصادر وزارية للجديد: الصيغة المطروحة تقوم على القبول بتوسعة المطمر مقابل وضع حلّ مستدام على السكة ويبدأُ بانشاء معمل معالجة للنفايات واستكمال الاستملاكات المطلوبة
مصادر وزارية للجديد: وزارة البيئة تلعب دور الوسيط ولن تقبل بأي حل مؤقت وسبق ان نبّهت وزارة البيئة منذ نيسان الماضي إلى ضروة ايجاد حل تفادياً لتراكم أزمة النفايات
مصادر وزارية للجديد: وزارة البيئة تلعب دور الوسيط ولن تقبل بأي حل مؤقت وسبق ان نبّهت وزارة البيئة منذ نيسان الماضي إلى ضروة ايجاد حل تفادياً لتراكم أزمة النفايات
مصادر وزارية للجديد: الجلسة الوزارية سيتخللها نقاش مستفيض حول حل دائم لمطمر الجديدة وسيتم استدعاء رئيسِ بلدية الجديدة أوغست باخوس ورئيسِ مجلس الانماء والاعمار للاستماع إلى الامور التقنية
مصادر وزارية للجديد: الجلسة الوزارية سيتخللها نقاش مستفيض حول حل دائم لمطمر الجديدة وسيتم استدعاء رئيسِ بلدية الجديدة أوغست باخوس ورئيسِ مجلس الانماء والاعمار للاستماع إلى الامور التقنية
مصادر وزارية للجديد: مطمر الجديدة استحوذ على النقاش في الجلسة الوزارية الماضية أكثر من باقي البنود التي كانت موضوع تباينٍ
مصادر وزارية للجديد: مطمر الجديدة استحوذ على النقاش في الجلسة الوزارية الماضية أكثر من باقي البنود التي كانت موضوع تباينٍ
عربي و دولي

جثة السنوار.. مطلوبة!

2025-10-08 | 06:36
جثة السنوار.. مطلوبة!
جثة السنوار.. مطلوبة!

كشفت تقارير إعلامية أن حركة "حماس" تطالب بالإفراج عن جثتي يحيى السنوار، وشقيقه محمد الذي قتل هو الآخر بعد توليه قيادة الحركة في قطاع غزة ضمن صفقة إطلاق سراح رهائن.

ووصل كبيرا مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة شرم الشيخ، حيث تتواصل المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن خطة الرئيس الأمريكي للإفراج عن جميع الرهائن وإنهاء الحرب.

وقال مصدر مطلع على المحادثات لوكالة "رويترز" إن الساعات الأربع والعشرين المقبلة ستكون حاسمة في تحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن حماس تطالب ضمن المفاوضات الحالية بالإفراج عن أسرى محكومين بالمؤبد، إلى جانب تسليم جثتي يحيى السنوار ومحمد السنوار، اللذين تصفهما إسرائيل بـ"مهندسي هجوم السابع من أكتوبر". 

وكانت إسرائيل قد رفضت في وقت سابق تسليم جثة يحيى السنوار بعد نقلها إلى موقع سري.

ومن المقرر أن ينضم إلى المحادثات اليوم كل من الوزير الإسرائيلي للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي يترأس فريق التفاوض الإسرائيلي، ورئيس وزراء قطر محمد آل ثاني، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن.

وفي المقابل، تشير التقارير إلى أن تركيا ستلعب دوراً رئيسياً في إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه بالتنسيق مع إسرائيل، في إطار دعمها لخطة ترامب.

ووفق مصادر مصرية، تطالب حماس بالإفراج عن عدد من السجناء المحكومين بالمؤبد، بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، المحكوم عليه بخمسة مؤبدات و40 سنة إضافية.

وقال مصدر فلسطيني لموقع "واي نت" إن زوجة البرغوثي، فدوى البرغوثي، غادرت مدينة رام الله على عجل الليلة الماضية وتوجهت إلى القاهرة، مشيرا إلى أن مغادرتها أثارت الاهتمام في ظل التطورات الجارية في المفاوضات.

وفي السياق ذاته، أعرب مصدر سياسي إسرائيلي عن تفاؤل حذر قائلا: "المفاوضات تتقدم، لكن يجب أن نكون حذرين لأن حماس قد تعرقل التفاهمات في أي لحظة".

وأضاف أن "الاتجاه العام إيجابي، وعلى الرغم من انتهاء الجلسات الرسمية، لا تزال المباحثات الجانبية مستمرة، لكن هناك فجوات لم تُحل بعد، وحماس قد تغير موقفها في أي وقت".
 
جثة السنوار.. مطلوبة!

عربي و دولي

يحيى السنوار

محمد السنوار

