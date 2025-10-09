نائب سابق ينعى شقيقه.. القاتل شقيقهما الثالث!

شهدت منطقة جسر ماركا شرقي عمّان، يوم الثلاثاء، حادثة مأسوية، بعدما أقدم شخص على إطلاق النار من سلاح رشاش تجاه شقيق النائب السابق قصي الدميسي داخل مكتبه، ما أدى إلى وفاته على الفور.

