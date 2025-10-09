عاجل
وزير الخارجية السعودي يصل لمقر اجتماع باريس الوزاري بشأن غزة
وزير الخارجية السعودي يصل لمقر اجتماع باريس الوزاري بشأن غزة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
15:51
عنصر امني يتصدى لمخالف حاول الفرار (شاهد الفيديو)
14:06
14 مليون دولار.. من أين دفعها رياض سلامة؟ | شاهد الفيديو
11:54
نقيب المحررين يرفع قلمه تضامناً (شاهد الفيديو)
2025-10-08
بعد سنوات من الشلل.. عاودت المشي! (فيديو)
2025-10-07
البابا يكشف سبب زيارته لبنان (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
القناة 12 الإسرائيلية: اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ
2025-10-09 | 05:12
A-
A+
القناة 12 الإسرائيلية: اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ
مقالات ذات صلة
الاتفاق وُقّع.. لكن متى يدخل حيّز التنفيذ؟
ترامب: الرسوم الجمركية المتبادلة تدخل حيز التنفيذ اليوم
معوض: أخيراً خرجت الهيئات الناظمة من الأدراج إلى حيّز التنفيذ
القناة 12 الإسرائيلية: اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ
عربي و دولي
الإسرائيلية:
اتفاق
إطلاق
النار
التنفيذ
العودة الى الأعلى
وزير خارجية إسرائيل: سأصوت في اجتماع الحكومة لصالح صفقة الرهائن
نائب سابق ينعى شقيقه.. القاتل شقيقهما الثالث!
اقرأ ايضا في عربي و دولي
10:38
وزير الخارجية السعودي يصل لمقر اجتماع باريس الوزاري بشأن غزة
10:38
وزير الخارجية السعودي يصل لمقر اجتماع باريس الوزاري بشأن غزة
09:17
إذاعة الجيش الاسرائيلي: رفات يحيى السنوار وشقيقه محمد لا يشملها اتفاق الإفراج
09:17
إذاعة الجيش الاسرائيلي: رفات يحيى السنوار وشقيقه محمد لا يشملها اتفاق الإفراج
05:50
وزير خارجية إسرائيل: سأصوت في اجتماع الحكومة لصالح صفقة الرهائن
05:50
وزير خارجية إسرائيل: سأصوت في اجتماع الحكومة لصالح صفقة الرهائن
يحدث الآن
عربي و دولي
10:38
وزير الخارجية السعودي يصل لمقر اجتماع باريس الوزاري بشأن غزة
فن
10:34
الفنان المصري حمزة نمرة يعلن ترشحه لجائزة "غرامي" العالمية
محليات
10:30
المجموعات الاغترابية تتقدم بكتاب إلى الحكومة اللبنانية
اخترنا لك
وزير الخارجية السعودي يصل لمقر اجتماع باريس الوزاري بشأن غزة
10:38
إذاعة الجيش الاسرائيلي: رفات يحيى السنوار وشقيقه محمد لا يشملها اتفاق الإفراج
09:17
وزير خارجية إسرائيل: سأصوت في اجتماع الحكومة لصالح صفقة الرهائن
05:50
نائب سابق ينعى شقيقه.. القاتل شقيقهما الثالث!
04:32
الاتفاق وُقّع.. لكن متى يدخل حيّز التنفيذ؟
01:05
هيئة البث الإسرائيلية: 3 فرق في الجيش الإسرائيلي بدأت بسحب قواتها من مدينة غزة
01:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-09-09
فيديو – لامين يامال ونيكي نيكول وبينهما نيكو ويليامز
2025-09-06
المرحلة المقبلة: انتشار للجيش ومداهمات ومصادرات!
2025-08-10
في كسروان وبالجرم المشهود.. مروّج مخدرات في قبضة جهاز المعلومات
2025-10-06
بعد استهداف ضرير "بايجر".. نائب لبناني: لا سلام ولا تطبيع!
2025-08-31
الشامي يثير الجدل الجدل بفيديو الـ أفعى!
12:50
النفايات.. على طاولة مجلس الوزراء!
بالفيديو
بالفيديو
13:10
مقدمة النشرة المسائية 08-10-2025
2025-10-07
اللواء عباس ابراهيم يتأثر على الهواء بسبب ابتعاده عن عائلته استشهاد شقيقه ويكشف عدد المرات التي تعرض لها للاغتيال
2025-10-07
مقدمة النشرة المسائية 07-10-2025
2025-10-06
مقدمة النشرة المسائية 06-10-2025
2025-10-06
تداعيات إضاءة الصخرة مستمرة.. وخطة الجيش
2025-10-06
خطة حصر السلاح.. الجيش يعرض تقريره الشهري في بعبدا
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
10:58
الإستماع إلى رئيس مجلس بنك الموارد.. ما علاقة رياض سلامة؟
خاص الجديد
10:58
الإستماع إلى رئيس مجلس بنك الموارد.. ما علاقة رياض سلامة؟
خاص الجديد
14:06
14 مليون دولار.. من أين دفعها رياض سلامة؟ | شاهد الفيديو
خاص الجديد
14:06
14 مليون دولار.. من أين دفعها رياض سلامة؟ | شاهد الفيديو
خاص الجديد
16:33
اول رد للشيخ حسن مرعب بعد حادثة صيدا (شاهد الفيديو)
خاص الجديد
16:33
اول رد للشيخ حسن مرعب بعد حادثة صيدا (شاهد الفيديو)
خاص الجديد
15:51
عنصر امني يتصدى لمخالف حاول الفرار (شاهد الفيديو)
خاص الجديد
15:51
عنصر امني يتصدى لمخالف حاول الفرار (شاهد الفيديو)
فن
06:04
هل بُرّئ فضل شاكر فعلاً؟ الحقيقة الكاملة لما جرى خلال الساعات الماضية!
فن
06:04
هل بُرّئ فضل شاكر فعلاً؟ الحقيقة الكاملة لما جرى خلال الساعات الماضية!
عربي و دولي
10:55
"تيك توك" وإسرائيل.. من باع ومن اشترى؟
عربي و دولي
10:55
"تيك توك" وإسرائيل.. من باع ومن اشترى؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025