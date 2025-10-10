بعد الهدنة.. قنّاص يقتل جنديًا إسرائيليًا

ووفق المعلومات، تعرّضت قوة من وحدة "ماغلان" الإسرائيلية لكمين قنّاصة أثناء نشاطها في المخيم، ما أسفر عن إصابة نحماني بجروح بالغة لم تنجح محاولات إنعاشه في إنقاذه.
المفارقة أنّ مقتل نحماني وقع بعد ساعات قليلة من إعلان الهدنة، ما أثار تساؤلات في الإعلام العبري حول استمرار سقوط قتلى رغم الاتفاق.
يُشار إلى أن نحماني من مدينة ديمونا في جنوب فلسطين المحتلة، وهو الابن الوحيد بين أربع شقيقات. وقد نعت بلدية مدينته مقتله، وعبّر وزير الأمن الإسرائيلي عن أسفه لسقوطه، معتبرًا أن "إنجازات الجيش تحققت بفضل تضحيته".
رحبت الحكومة السورية بتصويت مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، على إلغاء قانون قيصر، الذي فرض على سوريا خلال فترة حكم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.