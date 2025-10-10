بعد الهدنة.. قنّاص يقتل جنديًا إسرائيليًا

ووفق المعلومات، تعرّضت قوة من وحدة " " لكمين قنّاصة أثناء نشاطها في المخيم، ما أسفر عن إصابة نحماني بجروح بالغة لم تنجح محاولات إنعاشه في إنقاذه.

المفارقة أنّ مقتل نحماني وقع بعد ساعات قليلة من إعلان الهدنة، ما أثار تساؤلات في الإعلام حول استمرار سقوط قتلى رغم الاتفاق.

يُشار إلى أن نحماني من مدينة ديمونا في جنوب المحتلة، وهو الابن الوحيد بين أربع شقيقات. وقد نعت بلدية مدينته مقتله، وعبّر عن أسفه لسقوطه، معتبرًا أن "إنجازات الجيش تحققت بفضل تضحيته".