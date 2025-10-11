فجراً.. غارات عنيفة تضرب قضاء صيدا وبيان إسرائيلي (فيديو)

وأفادت المعلومات بوقوع إصابات في المنطقة المستهدفة التي تحتوي على جرافات وآليات.
وفي بيان لاحق، زعم الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت موقعاً لحزب الله "يُستخدم لإعادة بناء قدراته العسكرية"، مؤكداً أنه "سيواصل استهداف أي بنى تحتية يستخدمها الحزب في عملياته ضد إسرائيل". وفق تعبيره.
شنّ الطيران الإسرائيلي فجر السبت أكثر من 10 غارات على محيط أوتوستراد المصيلح–النجارية جنوبي لبنان، ما أدى إلى دمار واسع وإصابات.
أعلن الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار وانسحب من بعض المواقع في غزة، الاثنين في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما بدأ آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى منازلهم.وأظهرت صور فضائية حصلت عليها وكالة Vantor حجم الدمار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
أعلنت دمشق، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع بيروت يقضي بتسليم السجناء السوريين في لبنان غير المدانين بجرائم قتل، وذلك خلال زيارة وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان.