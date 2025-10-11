"بلا حجة".. الرئيس عون يسأل عن إسناد لبنان بعد الغارات

أكد رئيس الجمهورية أن وقع مرة أخرى تحت نار العدوان السافر ضد منشآت مدنية، "بلا حجة ولا حتى ذريعة". وأشار إلى خطورة العدوان الأخير لكونه جاء بعد اتفاق وقف الحرب في غزة وموافقة الطرف الفلسطيني على آلية احتواء السلاح وجعله خارج الخدمة.



