"بلا حجة".. الرئيس عون يسأل عن إسناد لبنان بعد الغارات

وتساءل عون عن احتمال "التعويض عن غزة في لبنان لضمان استدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل"، وعن وجوب "إسناد لبنان بنموذج هدنة غزة بعد أن أجمع الأطراف كافة على تأييدها". وأضاف أن "مسؤوليتنا عن شعب لبنان كله وأرضه كلها، تفرض علينا طرح هذه التحديات، لا مجرد التنديد الواجب بعدوان سافر".
أعلن الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار وانسحب من بعض المواقع في غزة، الاثنين في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما بدأ آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى منازلهم.وأظهرت صور فضائية حصلت عليها وكالة Vantor حجم الدمار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
أعلنت دمشق، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع بيروت يقضي بتسليم السجناء السوريين في لبنان غير المدانين بجرائم قتل، وذلك خلال زيارة وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان.