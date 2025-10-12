الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

"وفاة 3 ديبلوماسيين قطريين".. حادث سير مأسوي في شرم الشيخ

2025-10-12 | 01:09
&quot;وفاة 3 ديبلوماسيين قطريين&quot;.. حادث سير مأسوي في شرم الشيخ
"وفاة 3 ديبلوماسيين قطريين".. حادث سير مأسوي في شرم الشيخ

أفادت وكالة "رويترز"، ليل الأحد، بمصرع ثلاثة من الديبلوماسيين القطريين في حادث سير بمدينة شرم الشيخ المصرية.

ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين، أن 3 ديبلوماسيين قطريين توفوا بحادث في مدينة شرم الشيخ في مصر.

وأضاف المصدران، أن ديبلوماسيين اثنين أصيبا أيضا في الحادث.

ووقع الحادث على الطريق الدولي جنوب سيناء، قبل الوصول إلى المدينة السياحية بـ50 كيلومترا، حيث انقلب السيارة الرسمية التي كانت تحمل الوفد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة فورا وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

ونعت سفارة دولة قطر في القاهرة، اليوم ديبلوماسييها الثلاثة الذين توفوا في الحادث، كما أعلنت التنسيق مع السلطات المصرية لمتابعة أوضاع المصابين.

وأعلنت السفارة في بيان أن الديبلوماسيين ضحايا الحادث هم: "سعود بن ثامر آل ثاني، وعبد الله غانم الخيارين، وحسن جابر الجابر"، كما أشارت إلى إصابة كل من "عبد الله عيسى الكواري، ومحمد عبد العزيز البوعينين".

وأكدت السفارة "أنها باشرت على الفور متابعة الحادث مع السلطات المصرية المعنية، وأنه سيتم نقل المتوفين والمصابين إلى الدوحة على متن طائرة قطرية اليوم (الأحد)، حيث يتلقى المصابان حاليا العناية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي".

