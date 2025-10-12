"وفاة 3 ديبلوماسيين قطريين".. حادث سير مأسوي في شرم الشيخ

ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين، أن 3 ديبلوماسيين قطريين توفوا بحادث في مدينة شرم الشيخ في مصر.

وأضاف المصدران، أن ديبلوماسيين اثنين أصيبا أيضا في الحادث.

ووقع الحادث الدولي جنوب سيناء، قبل الوصول إلى المدينة السياحية بـ50 كيلومترا، حيث انقلب السيارة الرسمية التي كانت تحمل الوفد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة فورا وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

ونعت سفارة دولة قطر في ، ديبلوماسييها الثلاثة الذين توفوا في الحادث، كما أعلنت التنسيق مع السلطات لمتابعة أوضاع المصابين.

وأعلنت السفارة في بيان أن الديبلوماسيين ضحايا الحادث هم: " بن ثامر آل ثاني، وعبد غانم الخيارين، وحسن جابر الجابر"، كما أشارت إلى إصابة كل من " عيسى الكواري، ومحمد البوعينين".

وأكدت السفارة "أنها باشرت على الفور متابعة الحادث مع السلطات المصرية المعنية، وأنه سيتم نقل المتوفين والمصابين إلى الدوحة على متن طائرة قطرية اليوم (الأحد)، حيث يتلقى المصابان حاليا العناية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي".