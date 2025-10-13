ترامب عن اتفاق غزة: أعظم إنجاز في حياتي!

قال الرئيس الأميركي :" إن اتفاق السلام في قد يكون أعظم إنجاز شارك فيه على الإطلاق".

وفي مقابلة هاتفية مع موقع "أكسيوس" أجريت على متن طائرة الرئاسة أثناء توجهه إلى نقلت محتواها " "، أوضح ترامب أن هذا الاتفاق يمثل محطة فارقة في مسيرته السياسية، مشيرا إلى أنه يأتي في وقت تستعد فيه إسرائيل لاستقبال آخر عشرين رهينة على قيد الحياة لا تزال حركة "حماس" تحتجزهم.



ولفت الى أن "خطته للسلام من شأنها أن تضع حدا لحرب حصدت أرواح أكثر من 67 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة".



ومن المقرر أن "يلقي ترامب خطابا امام الكنيست حيث قال إن رسالته إلى الشعب ستكون ببساطة "الحب والسلام إلى الأبد".



وخلال زيارته القصيرة إلى إسرائيل، سيلتقي ترامب الأسرى ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأوضح أنه تابع أجزاء من تجمع أقيم في تل أبيب يوم السبت دعما للأسرى، وكان من بين المتحدثين ابنته إيفانكا ترامب، وصهره جاريد كوشنر، والمبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف.



وقال ترامب إنه "تحدث إلى الثلاثة بعد انتهاء الفعالية"، مضيفا: "كان تجمعا رائعا، الجميع كانوا متحمسين وسعداء".



وأشار إلى أن "اللافت في كان تفاعل الجمهور، إذ هتف الحضور عندما ذكر اسمه، بينما أطلقوا صيحات استهجان عندما ورد اسم نتنياهو خلال ويتكوف".



كما عبر ترامب عن حماسه تجاه المؤتمر الدولي الذي سيعقد في شرم الشيخ بمصر يوم الاثنين دعماً لاتفاق السلام، مؤكدا أن تنوع الدول المشاركة يعكس وحدة الموقف الدولي حول خطته.



وقال الرئيس الأميركي إنه "لا يعرف سبب عدم حضور نتنياهو للمؤتمر، موضحا أن الجانب المصري هو من تولى إعداد قائمة الحضور، لكنه رحب بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معتبرا أن حضوره خطوة إيجابية نحو دعم الاتفاق".



وأشار ترامب إلى أن "التوصل إلى اتفاق غزة لم يكن ممكنا لولا العملية العسكرية التي أمر بها ضد المنشآت النووية في يونيو الماضي، مؤكدا أن إضعاف جعل "حماس" أكثر استعدادا للتسوية".



وأضاف أن إزالة "السحابة السوداء" المحيطة بالبرنامج النووي سمحت للدول والإسلامية المشاركة في المفاوضات بالتوحد حول هدف تحقيق السلام في غزة، معتبرا أن ذلك يشكل لحظة تاريخية يمكن أن تغيّر ملامح المنطقة بأسرها.